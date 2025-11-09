На границе Украины приостанавливали пропуск из-за сбоя в работе системы: какая причина неисправности

На государственной границе Украины все основные серверы оснащены резервным питанием для обеспечения электроснабжения. Сбой в работе системы произошел в момент автоматического переключения.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Государственной таможенной службы Алевтина Топчиева, пишет 24 Канал.

Какова причина сбоя?

На госгранице в субботу, 8 ноября, временно приостанавливали работу из-за технического сбоя в работе базы данных таможенной службы, в результате чего возникли задержки в движении. Причиной стала неисправность в системе автоматического переключения.

Все основные серверы таможни имеют резервное питание, которое позволяет поддерживать работу системы в случае отсутствия электроснабжения. В данном случае проблемой стало именно автоматическое переключение между основным и резервным питанием,

– объяснила Алевтина Топчиева.

По ее словам, таможня уже провела проверку соответствующих систем, поэтому в ближайшее время постараются установить дополнительное оборудование для повышения надежности резервного питания, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

Она добавила, что в результате перепадов напряжения и аварийного отключения электроэнергии было повреждено оборудование автоматического переключения.

Впрочем, как отметила пресс-секретарь, специалисты сразу начали восстановительные работы, и уже всего за несколько часов электроснабжение удалось восстановить. Сейчас все системы, по ее словам, работают в штатном режиме.

Что этому предшествовало?