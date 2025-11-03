Новые правила начинают действовать с 3 ноября 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Что изменится с 3 ноября?

С 3 ноября 2025 года все путешественники должны пройти первичную регистрацию на терминале самообслуживания или у пограничника со сканированием паспорта и снятием биометрических данных. В частности, фото и отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не снимают. Далее эта информация будет сверяться автоматически во время следующих поездок.

Отмечается, что сначала запуск EES может увеличить время прохождения контроля. Путешественникам советуют планировать дополнительный запас времени или выбирать другие пункты пересечения. Актуальное состояние очередей можно проверить на специальной карте Гостаможслужбы.

Обратите внимание! На польской стороне границы запустили систему въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Это электронная европейская база, которая регистрирует данные всех, кто пересекает внешние границы ЕС. Она фиксирует дату, место и способ пересечения и заменяет традиционное штампование паспортов. Из-за начала работы EES время пограничных процедур может увеличиться, особенно в первые дни введения.

Какова ситуация на других пунктах пропуска?