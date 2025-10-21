На пункте пропуска "Краковец" заработала новая система EES. И сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска уже ожидает 50 автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Интересно Неправильно постиранные чехлы испортили планы тысяч людей: финны отменили десятки рейсов

Что известно о системе въезда EES?

Отныне во время поездки в Европу вы можете заметить некоторые изменения, ведь уже начала работать новая цифровая система границ ЕС. Система имеет целью усилить безопасность и сделать в конце концов путешествия более плавными – впрочем, во время первой регистрации могут возникнуть значительные очереди, пишет BBC.

EES – это цифровая система, предназначенная для отслеживания въезда и выезда граждан стран, не входящих в ЕС, из Шенгенской зоны. Согласно этой новой системе, перед въездом в ЕС отныне нужно будет сделать фотографию и снять отпечатки пальцев.

Ожидается, что в конце концов EES заменит действующую систему, когда в паспорта ставят штампы сотрудники пограничной службы. Система уже начала действовать с 12 октября, и сейчас ее внедряют и на пункте пропуска "Краковец".

Почему на пункте пропуска "Краковец" очереди?

Первая регистрация и выезд в ЕС может занять некоторое время, ведь нужно снять отпечатки четырех пальцев и сфотографировать лицо. Из-за этого на границе могут образоваться очереди – и уже сейчас на пересечение границы с Польшей ждет 50 автомобилей.

При дальнейших пересечениях границы проверка будет продолжаться быстрее, ведь данные автоматически будут сверяться с уже сохраненными в базе. Система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда,

– поделились в ГПСУ.

Кроме того, там посоветовали учесть возможное ожидание в пункте пропуска и по возможности выбирать не такие загруженные направления.

Какие еще новости из-за границы стоит знать?