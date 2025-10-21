Власти Праги объясняют, что это очистит общественное пространство от неконтролируемого движения электросамокатов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ceske noviny.

Почему в Праге приняли такое решение?

Главной причиной власти Праги называют жалобы со стороны жителей, что припаркованные самокаты загораживают улицы, а их пользователи, особенно туристы, подвергают опасности пешеходов, опасно ездят по тротуарам. Кроме того, в мэрии отметили, что электросамокаты чаще попадают в аварии, чем велосипеды.

Председатель Чешской пиратской партии и ответственный за транспорт в мэрии Праги Зденек Гржиб заявил, что в столице вводят четкие правила, которые должны упорядочить использование электросамокатов и освободить общественное пространство от хаотичного движения. По его словам, эти средства передвижения в центре города чаще служат туристам для развлечений, чем как реальный транспорт.

Электросамокаты наконец-то отменены! Мое предложение наконец одобрено городским советом. С января в Праге действует новая система регулирования общественного транспорта, которая включает запрет на предоставление электросамокатов,

– написал политик.

Как отреагировал бизнес?

В компании Lime, которая поставляет самокаты для Чехии и Венгрии, заявили, что компания сожалеет об этом решении властей. Директор компании в Чехии Вацлав Петр отметил, что в городах, где ведется конструктивный диалог с операторами, система проката электросамокатов может эффективно функционировать и быть полезной для жителей. По данным компании, арендованными самокатами преимущественно пользуются именно местные жители, а не туристы.

