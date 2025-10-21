Влада Праги пояснює, що це очистить громадський простір від неконтрольованого руху електросамокатів.. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ceske noviny.

Чому у Празі ухвалили таке рішення?

Головною причиною влада Праги називає скарги з боку мешканців, що припарковані самокати загороджують вулиці, а їхні користувачі, особливо туристи, наражають на небезпеку пішоходів, небезпечно їздять тротуарами. Крім того, у мерії зазначили, що електросамокати частіше потрапляють в аварії, ніж велосипеди.

Голова Чеської піратської партії та відповідальний за транспорт у мерії Праги Зденек Гржиб заявив, що у столиці запроваджують чіткі правила, які мають впорядкувати використання електросамокатів і звільнити громадський простір від хаотичного руху. За його словами, ці засоби пересування у центрі міста частіше служать туристам для розваг, ніж як реальний транспорт.

Електросамокати нарешті скасовані! Моя пропозиція нарешті схвалена міською радою. З січня у Празі діє нова система регулювання громадського транспорту, яка включає заборону на надання електросамокатів,

– написав політик.

Як відреагував бізнес?

У компанії Lime, яка постачає самокати для Чехії та Угорщини, заявили, що компанія шкодує про це рішення влади. Директор компанії в Чехії Вацлав Петр зазначив, що у містах, де ведеться конструктивний діалог з операторами, система прокату електросамокатів може ефективно функціонувати й бути корисною для мешканців. За даними компанії, орендованими самокатами переважно користуються саме місцеві жителі, а не туристи.

