Нові правила починають діяти з 3 листопада 2025 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.

Що зміниться з 3 листопада?

З 3 листопада 2025 року усі подорожні мають пройти первинну реєстрацію на терміналі самообслуговування або у прикордонника зі скануванням паспорта та зняттям біометричних даних. Зокрема, фото та відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не знімають. Далі ця інформація звірятиметься автоматично під час наступних поїздок.

Зазначається, що спочатку запуск EES може збільшити час проходження контролю. Подорожнім радять планувати додатковий запас часу або обирати інші пункти перетину. Актуальний стан черг можна перевірити на спеціальній карті Держмитслужби.

Зверніть увагу! На польській стороні кордону запустили систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Це електронна європейська база, яка реєструє дані всіх, хто перетинає зовнішні кордони ЄС. Вона фіксує дату, місце та спосіб перетину й замінює традиційне штампування паспортів. Через початок роботи EES час прикордонних процедур може збільшитися, особливо у перші дні впровадження.

Яка ситуація на інших пунктах пропуску?