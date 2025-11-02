В 2026 году магазинам будет разрешено работать только в 8 воскресений, 3 из которых будут приходиться на декабрь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.
Какой график торговых воскресений в 2026?
Запрет на воскресную торговлю охватывает большинство магазинов. В то же время работать могут только те заведения, где за прилавком стоит владелец или член его семьи. Исключение также сделано для автозаправок, аптек, пекарен, газетных киосков, а также магазинов на вокзалах и в аэропортах. Всего предусмотрено 32 исключения из правила.
Магазины в Польше будут работать в последние воскресенья января, апреля, июня и августа, а также в воскресенье перед Пасхой и в течение трех воскресений перед Рождеством.
Торговые воскресенья в 2026 году:
- 25 января,
- 29 марта,
- 26 апреля,
- 28 июня,
- 30 августа,
- 6 декабря,
- 13 декабря,
- 20 декабря.
Заметим, что запрет на торговлю в воскресенье введен для того, чтобы работники имели возможность отдохнуть и провести время с семьей. Как сообщает издание Infor.pl, в течение года есть несколько исключительных воскресений, когда продажа разрешена законом. Кроме того, в воскресенье остаются открытыми магазины Żabka, Stokrotka Express, аптеки, автозаправки и торговые точки, где за прилавком работает владелец.
Какие еще новости из Польши стоит знать?
В Польше некоторые работники будут иметь дополнительный выходной в ноябре. День всех святых (1 ноября) приходится на субботу, поэтому люди, которые работают пятидневную рабочую неделю, имеют возможность получить дополнительный выходной день. Многие учреждения и предприятия приняли, что это будет 10 ноября, а в частных компаниях это будет определять работодатель.
Резкое увеличение беженцев из Украины вызвало недовольство в Польше. Политики негативно комментируют увеличение количества украинских мужчин в возрасте 18 – 22 лет, которые прибывают в последние недели, когда в Киеве отменили запрет на выезд. Все больше это используется в риторике ультраправых партий.