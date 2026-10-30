В Испании ультраправые протестующие требуют отставки премьера: уже произошли столкновения с полицией

Вечером 28 октября, в среду, ультраправые протестующие в Мадриде вступили в столкновение с полицией. Они требуют отставки премьер-министра Педро Санчеса и министра транспорта Оскара Пуэнте из-за аварии с участием двух скоростных поездов.

Протест у здания Министерства транспорта Испании разразился после столкновения двух скоростных поездов недалеко от Толедо. В результате аварии погибли по меньшей мере 74 человека, сообщает NBC News.

Что известно о протесте в Испании?

Протестующие в Мадриде пытались прорвать полицейский кордон, бросали фаеры и другие предметы, а также выкрикивали лозунги против Санчеса и Пуэнте. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Тем временем на другой акции, которая также прошла в центре Мадрида, люди держали плакаты с надписями "Коррупция убивает".

Это уже вторая большая авария на железной дороге за год: ранее в январе на юге страны 46 человек погибли после того, как поезд сошел с рельсов и врезался в бок поезда, двигавшегося во встречном направлении. В обеих авариях участвовали поезда, эксплуатируемые государственной компанией Renfe и частной компанией IRYO.

Ультраправые протестующие столкнулись с полицией в Мадриде: смотрите видео

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте тем временем заявил, что аварию вызвал "непонятный" приказ командного центра возобновить работу после сбоя системы безопасности. Также министр заявил, что машинисты поездов не виноваты: система безопасности перестала работать из-за неисправности компьютера, что привело к остановке всех поездов на линии примерно в 08:30 по местному времени.

Вскоре после этого центральное командование приказало поезду Renfe возобновить движение без каких-либо ограничений скорости, чего не должно было произойти. И уже в 08:53 утра он столкнулся с поездом IRYO, стоявшим на путях впереди.

Пока еще неясно, как именно эта авария повлияет на политическое положение Санчеса. Премьер-министр Испании уже объявил о досрочных выборах в следующем месяце после того, как его Социалистическая партия потерпела несколько поражений в решении жилищного кризиса в стране.