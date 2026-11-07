В случае отказа будут вызывать полицию: в Польше хотят проверять вещи школьников

Министерство национального образования Польши подготовило законопроект, согласно которому директора будут иметь право досматривать не только рюкзаки, но и куртки и шкафчики учащихся. А если учащийся откажется от досмотра, директор будет вынужден сообщить об этом в полицию.

В Министерстве образования Польши намерены расширить полномочия персонала учебных заведений и директоров школ. Если будет принят проект поправок к Закону об образовании, то директор или другие уполномоченные лица смогут досматривать личные вещи учащихся, пишет InPoland.

Что изменится для учеников в школах Польши?

Осматривать смогут рюкзаки, верхнюю одежду, а также вещи посторонних людей, приходящих на территорию школы. В ведомстве такие изменения обосновывают необходимостью повысить безопасность в школах после серии опасных нападений, произошедших в польских школах в октябре.

Согласно предложению, можно будет проверять школьные шкафчики и места, где ученики хранят учебники, личные вещи и школьные принадлежности. При досмотрах можно будет использовать металлоискатели. Эти полномочия будут распространяться не только на государственные, но и на частные школы.

Если во время проверки удастся обнаружить опасные предметы – оружие, наркотики или взрывчатку – сотрудник школы будет обязан их конфисковать, а затем передать полиции. Если ученик несовершеннолетний, также будут уведомлены родители и суд по семейным делам.

В министерстве подчеркивают, что проверки будут проводиться с уважением к достоинству ученика. Также в ведомстве обращают внимание на напряженную международную обстановку и потенциальную возможность актов саботажа – в том числе и в школах, и поэтому, по их мнению, эти меры необходимы.