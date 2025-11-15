Самое дешевое место для путешествий в Испании: это не Барселона или Малага

Испания –это страна, где мечтают отдыхать тысячи туристов. Единственный минус: часто Испанские курорты оказываются слишком дорогими. К счастью, есть несколько мест, которые подойдут и отдыхающим с небольшим бюджетом.

Испания и в 2026 году остается одной из самых популярных стран для отдыха – но все еще есть несколько недооцененных жемчужин, которых большинство туристов не видели. Дополнительный плюс – там действительно дешево отдыхать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где дешевле всего отдохнуть в Испании в 2026 году?

Эксперты определили несколько самых доступных направлений для путешествий в следующем году – и несколько испанских городов попали в этот список. В Испании есть немало городов, которые привлекают туристов – например Барселона, Мадрид, Малага и Аликанте. Но есть один город, который посещает совсем не так много туристов – несмотря на то, что это самое доступное направление во всей стране.

Большинство туристов, и даже тех, которые обожают отдыхать в Испании, даже не слышали об этом городе. и это Сантьяго-де-Компостела в северо-западном регионе страны. Это относительно небольшой по испанским меркам городок, и в нем проживает менее, чем 100 тысяч человек. Впрочем, он все еще может предложить посетителям множество замечательных впечатлений.

Все больше авиакомпаний делают путешествия именно в этот город дешевле, и в 2026 году Сантьяго-де-Компостела может стать более спокойной альтернативой к более популярным испанским городам. Поэтому если вы хотите неторопливо исследовать местную природу, старые соборы и насладиться прекрасной погодой, город станет невероятным вариантом.

Но не только этот город Испании вошел в перечень бюджетных вариантов для путешествия в следующем году. Также с небольшим бюджетом можно посетить Кельн в Германии, Берген в Норвегии и Мадейру – остров, принадлежащий Португалии.

А в Испании дешево можно посетить также Гранаду, Кадис, Сарагосу и Валенсию, пишет Travel Spain.

