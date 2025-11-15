Найдешевше місце для подорожей в Іспанії: це не Барселона чи Малага

Іспанія – це країна, де мріють відпочивати тисячі туристів. Єдиний мінус: часто Іспанські курорти виявляються надто дорогими. На щастя, є кілька місць, які підійдуть і відпочивальникам з невеликим бюджетом.

Іспанія і в 2026 році залишається однією з найпопулярніших країн для відпочинку – але все ще є кілька недооцінених перлин, яких більшість туристів не бачили. Додатковий плюс – там справді дешево відпочивати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Де найдешевше відпочити в Іспанії у 2026 році?

Експерти визначили кілька найдоступніших напрямків для подорожей наступного року – і кілька іспанських міст потрапили до цього списку. В Іспанії є чимало міст, які приваблюють туристів – як-от Барселона, Мадрид, Малага та Аліканте. Але є одне місто, яке відвідує зовсім не так багато туристів – попри те, що це найдоступніший напрямок в усій країні.

Більшість туристів, і навіть тих, які обожнюють відпочивати в Іспанії, навіть не чули про це місто. і це Сантьяго-де-Компостела у північно-західному регіоні країни. Це відносно невелике за іспанськими мірками містечка, і в ньому проживає менше, ніж 100 тисяч осіб. Втім, воно все ще може запропонувати відвідувачам безліч чудових вражень.

Все більше авіакомпаній роблять подорожі саме до цього міста дешевшими, і 2026 року Сантьяго-де-Компостела може стати більш спокійною альтернативою до популярніших іспанських міст. Тож якщо ви хочете неквапливо дослідити місцеву природу, старі собори та насолодитися чудовою погодою, місто стане неймовірним варіантом.

Та не тільки це місто Іспанії ввійшло до переліку бюджетних варіантів для подорожі наступного року. Також з невеликим бюджетом можна відвідати Кельн у Німеччині, Берген у Норвегії та Мадейру – острів, що належить Португалії.

А в Іспанії дешево можна відвідати також Гранаду, Кадіс, Сарагосу та Валенсію, пише Travel Spain.

