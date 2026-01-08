Необитаемый остров ищет двух работников в кофейню, но есть нюанс

На отдаленном острове нет постоянных жителей, зато есть кофейня, в которую прямо сейчас ищут двух работников. Впрочем, у этой довольно необычной работы есть еще и несколько нюансов.

Если вы когда-то мечтали о жизни на необитаемом острове – тогда работа в кафе на идиллическом острове Грейт-Бласкет может стать идеальным вариантом. Он расположен в Ирландии, и сейчас туда подыскивают пару, что взяла бы на себя ответственность за кофейню и несколько других обязанностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем кофейня на необитаемом острове?

Грейт-Бласкет – это не обычный остров, а заповедник дикой природы, и это означает, что на нем нет постоянных жителей. Впрочем, там расположена кофейня и три коттеджа для отдыха, где периодически останавливаются гости.

Несмотря на то, что постоянно на острове не живет никто, он достаточно популярен – и в объявлении о поиске работников указано предупреждение: остров может быть очень многолюдным.

Сезон может быть ОЧЕНЬ насыщенным, и вы будете на ногах большую часть дня,

– написали в объявлении.

А вот ресурсов на острове мало, и об этом в объявлении также предупреждают. Определенных наперед выходных нет – их определяет погода. Смотрители, что будут отобраны на эту должность, должны будут жить на острове с 1 апреля до середины октября, и часто остров накрывает непогода на несколько дней, что означает отсутствие рейсов.

Что предусматривает работа на острове Грейт-Бласкет?

Работодатели предупреждают, что работа на острове будет непростой: она включает встречу гостей, остающихся на ночь, уборка и поддержание порядка в трех коттеджах для отдыха, приготовления чая, кофе и закусок в кафе и выполнения других ежедневных задач.

Мы ищем трудолюбивый, ответственный и надежный дуэт, который имеет отличные навыки работы с людьми и инициативность. Пожалуйста, имейте в виду, что это не работа на праздники,

– говорится в объявлении.

Впрочем, работа все же не лишена преимуществ: кроме заработной платы смотрители на острове получают бесплатные питание и проживание. Как и в прошлом году, люди, которых выберут для этой работы, будут спать в спальне над кафе и пользоваться ее же кухней.

Интересно! Условия на острове действительно очень скромные – там нет ни горячей воды, ни электричества, ни других современных удобств. Несмотря на это, работа чрезвычайно популярна, и ежегодно на вакансию поступают тысячи заявок со всех уголков мира.

Что известно об острове Грейт-Бласкет?

Остров необитаем с 1953 года и является одним из самых отдаленных уголков Ирландии. Сейчас он является специальной зоной охраны природы и простирается на 455 гектаров.

На острове есть остатки рыбацкого поселка, но дома постепенно приходят в упадок, и от большинства из них остались одни руины. А уже с 2014 года компания The Great Blasket Island Experience начала реконструкцию помещений на острове и сдает их в аренду в течение летнего сезона.

Именно с 2014 года компания ежегодно нанимает двух смотрителей для управления жильем и кафе.

