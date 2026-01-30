Кто из украинских рабочих будет иметь наибольший спрос в Польше в 2026 году
- В 2026 году польский рынок труда будет сохранять спрос на украинских работников в секторах логистики, строительства, перерабатывающей промышленности, HoReCa и ритейла.
- Самые высокие зарплаты в Польше могут ожидать украинские специалисты с высокой квалификацией в сферах IT, инженерии и машиностроения.
Рынок труда Польши продолжает оставаться одним из самых привлекательных для украинских мигрантов. Но кто именно будет пользоваться наибольшим спросом в 2026 году, а кого ожидают самые высокие зарплаты?
Где украинцам будет легче найти работу – рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в комментарии РБК-Украина.
Кто именно будет пользоваться наибольшим спросом в 2026 году?
Польский рынок труда в 2026 году продолжит демонстрировать стабильный спрос на украинских работников, особенно в низкоквалифицированных и среднеквалифицированных секторах. По данным экспертов, наибольший спрос сохранится на:
- рабочих на складах – логистика остается одним из самых динамичных секторов;
- строителей – в частности на строительстве жилья и инфраструктурных объектах; работников перерабатывающей промышленности – пищевая и легкая промышленность требуют стабильного потока кадров;
- персонал в учреждениях HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе);
- работников ритейла – супермаркеты и торговые сети продолжают активно искать персонал.
В то же время на самые высокие зарплаты в Польше могут рассчитывать украинские специалисты с высокой квалификацией в таких областях:
- IT и программирование,
- инженерия и машиностроение,
- специалисты по автоматизации и техническому обслуживанию производства.
Кто именно будет иметь наибольший спрос в 2026 году / Фото Unsplash
Эксперты отмечают, что это распределение спроса сохраняет тенденции предыдущих лет: низкоквалифицированные работники обеспечивают стабильную занятость, а квалифицированные специалисты получают более высокие доходы и лучшие перспективы карьерного роста.
Для украинцев, которые планируют работать в Польше в 2026 году, это означает, что стоит ориентироваться на логистику, строительство и HoReCa для быстрого трудоустройства, а также рассматривать технические специальности и IT для более высоких заработков.
Как изменилась оплата труда в Польше?
Как пишет издание In Poland, в Польше с 24 – 23 декабря 2025 года вступили в силу ключевые изменения в трудовом законодательстве, которые существенно влияют на процедуру найма и формирования оплат труда. Эти изменения являются частью имплементации Директивы ЕС о прозрачности оплаты труда (EU Pay Transparency Directive), которую страны Европейского Союза должны внедрить до 7 июня 2026 года.
Теперь польские работодатели должны предоставлять кандидатам информацию об ожидаемом вознаграждении за работу в конкретном диапазоне. Эти данные могут быть указаны непосредственно в объявлении о вакансии или должны быть переданы претенденту до первого интервью, если сумма не была обнародована ранее.
Где украинцам легче всего устроиться на работу?
Ранее мы писали, что наиболее благоприятная ситуация для украинцев пока сохраняется в сферах с более низкими требованиями к формальной квалификации и высокой долей физического труда. Прежде всего речь идет о логистике, которая демонстрирует динамичный рост занятости.