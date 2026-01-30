Кто из украинских рабочих будет иметь наибольший спрос в Польше в 2026 году

Рынок труда Польши продолжает оставаться одним из самых привлекательных для украинских мигрантов. Но кто именно будет пользоваться наибольшим спросом в 2026 году, а кого ожидают самые высокие зарплаты?

Где украинцам будет легче найти работу – рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в комментарии РБК-Украина.

Кто именно будет пользоваться наибольшим спросом в 2026 году?

Польский рынок труда в 2026 году продолжит демонстрировать стабильный спрос на украинских работников, особенно в низкоквалифицированных и среднеквалифицированных секторах. По данным экспертов, наибольший спрос сохранится на:

рабочих на складах – логистика остается одним из самых динамичных секторов;

строителей – в частности на строительстве жилья и инфраструктурных объектах; работников перерабатывающей промышленности – пищевая и легкая промышленность требуют стабильного потока кадров;

персонал в учреждениях HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе);

работников ритейла – супермаркеты и торговые сети продолжают активно искать персонал.

В то же время на самые высокие зарплаты в Польше могут рассчитывать украинские специалисты с высокой квалификацией в таких областях:

IT и программирование,

инженерия и машиностроение,

специалисты по автоматизации и техническому обслуживанию производства.



Кто именно будет иметь наибольший спрос в 2026 году / Фото Unsplash

Эксперты отмечают, что это распределение спроса сохраняет тенденции предыдущих лет: низкоквалифицированные работники обеспечивают стабильную занятость, а квалифицированные специалисты получают более высокие доходы и лучшие перспективы карьерного роста.

Для украинцев, которые планируют работать в Польше в 2026 году, это означает, что стоит ориентироваться на логистику, строительство и HoReCa для быстрого трудоустройства, а также рассматривать технические специальности и IT для более высоких заработков.

Как изменилась оплата труда в Польше?