Как найти работу в Португалии: все, что нужно знать украинцам

В Португалии большая украинская община. Однако не всем людям из Украины удается адаптироваться на территории этой страны.

Как искать работу в Португалии и с какими проблемами чаще всего сталкиваются украинцы, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Что следует знать, прежде чем искать работу в Португалии

Уровень зарплат в Португалии зависит от отрасли, квалификации и опыта работы.

Минимальная заработная плата в этой стране составляет 870 евро. Однако, по последним данным, средняя зарплата среди населения – около 1300 евро.

Еще в 2023 году председатель Союза украинцев в Португалии подтвердил, что у части людей, которые приехали из нашей страны, возникают проблемы с трудоустройством, в частности из-за незнания языка и необходимости подтверждения квалификации.

Кроме того, стоит учитывать экономическую ситуацию в стране – уровень безработицы в Португалии составляет 7,1%, а среди молодежи достигает 23%. Это тоже усиливает конкуренцию и влияет на доступность рабочих мест.

Поэтому главное – делать все поэтапно и учитывать специфику местного рынка труда.

Прежде всего для того, чтобы легально работать в Португалии, необходимо получить приглашение от работодателя и подписанный трудовой контракт. Эти документы являются основанием для получения разрешения на работу.

Шансы на трудоустройство значительно повышаются, если человек знает язык. При большом желании это не является проблемой – в стране есть много языковых курсов для украинцев.



Знание португальского языка повышают шансы найти работу / Pexels

Ресурсы для поиска работы в Португалии

Искать работу в Португалии можно через различные онлайн-ресурсы, в частности:

Emprego – официальный сайт службы занятости Португалии, где размещают вакансии в различных отраслях;

Net-Empregos – один из крупнейших порталов с вакансиями в Португалии, который охватывает широкий спектр профессий;

Sapo Emprego – португальский портал, который предлагает вакансии в различных секторах экономики;

Indeed – международный сайт по поиску работы, который имеет раздел с вакансиями в Португалии;

Jobs in Lisbon – сайт, посвященный вакансиям в Лиссабоне, столице Португалии;

EURES – европейский портал мобильности рабочей силы, который помогает найти работу в странах ЕС, включая Португалию;

Jooble – международный агрегатор вакансий, где есть предложения работы и в Португалии.

Также можно попробовать зарегистрироваться на LinkedIn. Это профессиональная социальная сеть, где пользователи могут устанавливать профессиональные контакты.



Кроме этого, можно обратиться к местным организациям. Например, в Верховный комиссариат по вопросам иммиграции и диалога между культурами (ACIDI), который оказывает поддержку иностранцам в вопросах трудоустройства и интеграции.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Португалії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.