Як шукати роботу у Португалії та з якими проблемами найчастіше стикаються українці, розповідає міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo.

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Що слід знати, перш ніж шукати роботу у Португалії

Рівень зарплат у Португалії залежить від галузі, кваліфікації та досвіду роботи.

Мінімальна заробітна плата в цій країні становить 870 євро. Однак, за останніми даними, середня зарплата серед населення – близько 1300 євро.

Ще у 2023 році голова Спілки українців у Португалії підтвердив, що у частини людей, які приїхали з нашої країни, виникають проблеми з працевлаштуванням, зокрема через незнання мови та необхідність підтвердження кваліфікації.

Крім того, варто зважати на економічну ситуацію в країні – рівень безробіття в Португалії становить 7,1%, а серед молоді досягає 23%. Це теж посилює конкуренцію та впливає на доступність робочих місць.

Тож головне – робити все поетапно й враховувати специфіку місцевого ринку праці.

Насамперед для того, щоб легально працювати в Португалії, необхідно отримати запрошення від роботодавця та підписаний трудовий контракт. Ці документи є підставою для отримання дозволу на роботу.

Шанси на працевлаштування значно підвищуються, якщо людина знає мову. При великому бажанні це не є проблемою – у країні є багато мовних курсів для українців.



Знання португальської мови підвищують шанси знайти роботу / Pexels

Ресурси для пошуку роботи в Португалії

Шукати роботу в Португалії можна через різні онлайн-ресурси, зокрема:

Emprego – офіційний сайт служби зайнятості Португалії, де розміщують вакансії в різних галузях;

Net-Empregos – один із найбільших порталів з вакансіями в Португалії, який охоплює широкий спектр професій;

Sapo Emprego – португальський портал, який пропонує вакансії в різних секторах економіки;

Indeed – міжнародний сайт із пошуку роботи, який має розділ з вакансіями в Португалії;

Jobs in Lisbon – сайт, присвячений вакансіям у Лісабоні, столиці Португалії;

EURES – європейський портал мобільності робочої сили, який допомагає знайти роботу в країнах ЄС, враховуючи Португалію;

Jooble – міжнародний агрегатор вакансій, де є пропозиції роботи й в Португалії.

Також можна спробувати зареєструватися на LinkedIn. Це професійна соціальна мережа, де користувачі можуть встановлювати професійні контакти.



Крім цього, можна звернутися до місцевих організацій. Наприклад, у Верховний комісаріат з питань імміграції та діалогу між культурами (ACIDI), який надає підтримку іноземцям у питаннях працевлаштування та інтеграції.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Португалії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.