Ці можливості доступні для українців до 4 березня 2026 року, але термін можуть згодом продовжити. Закордон 24 разом із міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo розповідає про те, як українці можуть отримати тимчасовий захист в Іспанії та які його умови.

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Тимчасовий захист в Іспанії: все, що треба знати

Іспанія запровадила тимчасовий захист для українців, які в'їхали в країну з 24 лютого 2022 року. Люди, які бажають отримати цей статус, можуть звернутися до спеціальних центрів, розташованих у трьох великих містах. Слід заздалегідь домовитися про зустріч телефоном:

Мадрид: +34666800194.

Малага: +34628216478.

Барселона: +34932382199.

У кількох невеликих містах, зокрема Луго і Жаен, українці можуть з цим питанням звертатися безпосередньо в поліцію. Середній час розгляду таких заяв становить від 30 до 40 хвилин.

Для отримання тимчасового захисту українцям знадобляться такі документи:

біометричний закордонний паспорт;

свідоцтво про народження дитини (за наявності);

підтвердження адреси проживання в Іспанії;

фото для документів;

квитанція про сплату мита (близько 17 євро за особу).

Після подання заяви людина отримує картку TIE, яка слугує підтвердженням її статусу та надає доступ до можливостей працевлаштування та медичного обслуговування.



З тимчасовим захистом в Іспанії українці мають право працевлаштуватися та отримувати медичну допомогу / Фото Unsplash

Отримавши тимчасовий захист, українці мають кілька важливих прав:

можливість залишатися в Іспанії протягом усього терміну дії тимчасового захисту (наразі до 4 березня 2026 року);

право працювати без необхідності отримувати спеціальні дозволи;

доступ до безплатних медичних послуг;

право на безплатну освіту дітей в державних школах.

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Як щодо виплат?

З вересня 2023 року Іспанія припинила програму фінансової допомоги українцям, які мають статус тимчасового захисту.

Водночас різні благодійні організації періодично ініціюють проєкти фінансової підтримки. Ці ініціативи насамперед спрямовані на допомогу найбільш вразливим верствам населення.

Також організації активізуються, щоб допомогти людям, які потребують житла. Зокрема, Червоний Хрест пропонує тимчасове житло в хостелах, готелях і гуртожитках терміном до 18 місяців. А деякі регіони Іспанії мають програми житлових субсидій, що дозволяють людям звертатися за фінансовою допомогою, якщо їм важко самостійно оплачувати оренду.

Нагадаємо, щоб безпечно переказати кошти рідним в Україну з будь-якої точки Європи, зокрема з Іспанії, можна скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес є максимально швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", буде змога ще й отримати приємні грошові бонуси!