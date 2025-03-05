Эти возможности доступны для украинцев до 4 марта 2026 года, но срок могут впоследствии продлить. Закордон 24 вместе с международным сервисом по переводу средств TransferGo рассказывает о том, как украинцы могут получить временную защиту в Испании и каковы его условия.

Читайте также Кто может получить бесплатные лекарства в Польше: нюансы, которые стоит знать украинцам

Временная защита в Испании: все, что надо знать

Испания ввела временную защиту для украинцев, которые въехали в страну с 24 февраля 2022 года. Люди, желающих получить этот статус, могут обратиться в специальные центры, расположенных в трех крупных городах. Следует заранее договориться о встрече по телефону:

Мадрид: +34666800194.

Малага: +34628216478.

Барселона: +34932382199.

В нескольких небольших городах, в частности Луго и Жаен, украинцы могут с этим вопросом обращаться непосредственно в полицию. Среднее время рассмотрения таких заявлений составляет от 30 до 40 минут.

Для получения временной защиты украинцам понадобятся следующие документы:

биометрический загранпаспорт;

свидетельство о рождении ребенка (при наличии);

подтверждение адреса проживания в Испании;

фото для документов;

квитанция об уплате пошлины (около 17 евро за человека).

После подачи заявления человек получает карточку TIE, которая служит подтверждением его статуса и предоставляет доступ к возможностям трудоустройства и медицинского обслуживания.



С временной защитой в Испании украинцы имеют право трудоустроиться и получать медицинскую помощь / Фото Unsplash

Получив временную защиту, украинцы имеют несколько важных прав:

возможность оставаться в Испании в течение всего срока действия временной защиты (пока до 4 марта 2026 года);

право работать без необходимости получать специальные разрешения;

доступ к бесплатным медицинским услугам;

право на бесплатное образование детей в государственных школах.

Тоже стоит внимания Как избежать депортации из Польши: основные нюансы, которые должен учесть каждый украинец

Как насчет выплат?

С сентября 2023 года Испания прекратила программу финансовой помощи украинцам, которые имеют статус временной защиты.

В то же время различные благотворительные организации периодически инициируют проекты финансовой поддержки. Эти инициативы прежде всего направлены на помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Также организации активизируются, чтобы помочь людям, которые нуждаются в жилье. В частности, Красный Крест предлагает временное жилье в хостелах, гостиницах и общежитиях сроком до 18 месяцев. А некоторые регионы Испании имеют программы жилищных субсидий, позволяющие людям обращаться за финансовой помощью, если им трудно самостоятельно оплачивать аренду.

Напомним, чтобы безопасно перевести средства родным в Украину из любой точки Европы, в частности из Испании, можно воспользоваться услугами международного сервиса TransferGo. Процесс является максимально быстрым, удобным и по выгодному курсу. А если присоединиться к программе "Пригласи друга", будет возможность еще и получить приятные денежные бонусы!