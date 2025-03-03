О том, кто именно имеет право на бесплатные лекарства в Польше и с какими деталями об изменениях стоит ознакомиться украинцам, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Что надо знать о возмещении лекарств в Польше

По закону, дети до 18 лет и люди в возрасте 65+ могут не платить за некоторые препараты. Перечень таких лекарств регулярно обновляют, его можно найти в отдельном объявлении министерства здоровья Польши.

В него входят важные для жизни препараты, например: для профилактики инсульта, некоторые виды антибиотиков, кортикостероиды, для лечения рака, сердечных болезней, артериальной гипертензии, диабета, аллергий, церебрального паралича, ревматологических и неврологических заболеваний и тому подобное.

Недавно вступили в силу изменения в закон о здравоохранении. Если раньше выписывать рецепты на бесплатные лекарства имели право только врачи государственных медучреждений, которые предоставляют услуги на основе договора с Национальным фондом здоровья (NFZ), то теперь это ограничение сняли.

С 14 февраля 2025 года получить рецепт на бесплатные препараты можно у любого врача, в том числе и в частных клиниках.

Однако следует отметить, что для того, чтобы рассчитывать на получение бесплатных лекарств, надо соответствовать некоторым требованиям.

Прежде всего человек должен подпадать под критерии программы: кроме возраста, необходимо иметь диагностированное заболевание, указанное в показаниях к препарату.

Кроме того, нужно иметь государственное медицинское страхование. Украинцы со статусом PESEL UKR также имеют право на получение бесплатных лекарств.



В Польше некоторые лекарства бесплатные для детей и пожилых людей / Pexels

Взрослые пациенты (в возрасте от 18 до 65 лет), которые имеют соответствующий диагноз и рецепт, могут получить частичное возмещение стоимости препаратов. В некоторых случаях размер скидки может достигать до 70%.

Забрать бесплатные препараты или со скидкой можно только в тех аптеках, которые имеют подписанный контракт с NFZ.