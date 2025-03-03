Про те, хто саме має право на безплатні ліки в Польщі та з якими деталями про зміни варто ознайомитися українцям, розповідає міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo.

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Що треба знати про відшкодування ліків у Польщі

За законом, діти до 18 років та люди у віці 65+ можуть не платити за деякі препарати. Перелік таких ліків регулярно оновлюють, його можна знайти в окремому оголошенні міністерства здоров'я Польщі.

До нього входять важливі для життя препарати, наприклад: для профілактики інсульту, деякі види антибіотиків, кортикостероїди, для лікування раку, серцевих хвороб, артеріальної гіпертензії, діабету, алергій, церебрального паралічу, ревматологічних та неврологічних захворювань тощо.

Нещодавно набули чинності зміни до закону про охорону здоров'я. Якщо раніше виписувати рецепти на безплатні ліки мали право лише лікарі державних медустанов, які надають послуги на основі договору з Національним фондом здоров'я (NFZ), то тепер це обмеження зняли.

З 14 лютого 2025 року отримати рецепт на безплатні препарати можна у будь-якого лікаря, зокрема і в приватних клініках.

Однак слід зазначити, що для того, аби розраховувати на отримання безплатних ліків, треба відповідати деяким вимогам.

Насамперед людина повинна підпадати під критерії програми: окрім віку, необхідно мати діагностоване захворювання, зазначене в показаннях до препарату.

Окрім того, потрібно мати державне медичне страхування. Українці зі статусом PESEL UKR також мають право на отримання безоплатних ліків.



У Польщі деякі ліки безплатні для дітей та літніх людей / Pexels

Дорослі пацієнти (у віці від 18 до 65 років), які мають відповідний діагноз та рецепт, можуть отримати часткове відшкодування вартості препаратів. У деяких випадках розмір знижки може сягати до 70%.

Забрати безплатні препарати або зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт з NFZ.