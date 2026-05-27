Неожиданная сумма: украинка честно рассказала о месячных расходах в Италии

Италия для многих людей кажется идеальным местом для переезда – море, невероятная архитектура и природа, а также богатая культура. Впрочем, перед принятием важного решения о переезде нужно узнать, во сколько обойдется жизнь в стране.

Украинка, переехавшая в Италию и живущая недалеко от Милана, рассказала, сколько ей приходится тратить в стране ежемесячно, сообщает nadia.orysh.

Интересно Эта европейская страна готова заплатить за то, чтобы иностранцы поели местную еду

Сколько нужно денег для жизни в Италии?

Из-за жизни возле очень популярного Милана жилье для украинки обходится достаточно дорого. Именно оно является самой большой тратой девушки, и ежемесячно она обходится в 900 евро.

Но это не аренда, это кредит за квартиру,

– поделилась она.

За коммунальные услуги – свет и газ – она отдает дополнительно 300 евро в месяц. И цены сильно зависят от сезона, поэтому зимой приходится платить несколько больше.

Украинка раскрыла свои месячные расходы в Италии: смотрите видео

Продукты обходятся в 400 евро в месяц. Но украинка заметила, что на них вполне реально сэкономить – вот только для этого придется ходить по разным магазинам.

На работу я езжу машиной, дорога занимает около 20 минут. Все зависит от трафика, поэтому на бензин уходит примерно 100 евро в месяц,

– рассказала блогерша.

Поэтому, общая сумма в месяц – примерно 2000 евро каждый месяц, и это только основные расходы. К примеру, украинка не считала деньги, что тратит на кофе, походы в кафе и рестораны, различные развлечения.

Интересно! Италия – это одна из немногих стран ЕС, где нет минимальной зарплаты, зато заработки регулируются коллективными договорами. Согласно им минимальные ставки колеблются от 7 до 9 евро в час в зависимости от региона.

Что еще стоит знать перед переездом в Италию?

Украинка, что уже в течение длительного времени живет в Италии, раскрыла несколько неожиданных минусов жизни в этой стране. О многих из них люди узнают только после переезда. Вот несколько из них: