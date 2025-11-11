Сколько денег нужно семье из четырех человек в Великобритании: украинка раскрыла сумму

Украинка, живущая в Великобритании, поделилась, сколько денег ее семья тратит в месяц.

Украинцы, переезжающие за границу в 2025 году, часто переживают из-за того, сколько денег придется тратить ежемесячно. Поэтому лучше заранее подготовиться к потенциальным расходам, сообщает 24 Канал со ссылкой на nata.tatarchuk.

Сколько приходится тратить в месяц в Великобритании?

Первая трата украинки в Британии – это ипотека. За нее ежемесячно приходится отдавать 728 фунтов. за коммунальные услуги цены выходят такие:

вода – 58 фунтов;

газ и свет на летнем режиме – 60 фунтов;

городской налог – 148 фунтов.

Также украинка платит за мытье окон 15 фунтов.

Еда – 800 фунтов в месяц, и это без деликатесов,

– поделилась украинка

Также блогерша и ее муж имеют две машины, поэтому бензин для них ежемесячно обходится в 300 фунтов, а страхование – 80.

Украинка поделилась расходами на месяц в Британии: смотрите видео

За интернет и несколько стриминговых сервисов семья платит всего 59 евро. Оплата телефона стоит 10 фунтов на человека, и на четырех это получается уже сорок, а также украинка оплачивает детские кружки после школы, которые обходятся в дополнительные 60 фунтов.

Последняя статья расходов – это еда в городе и другие мелкие покупки, которые обходятся примерно в 400 фунтов ежемесячно. Поэтому, в месяц минимальный бюджет семьи из четырех в Великобритании составляет 2733 фунта.

