Скільки грошей потрібно родині з чотирьох у Великій Британії: українка розкрила суму
- Українка, що живе у Великій Британії, зазначила, що її родина з чотирьох витрачає 2733 фунти на місяць.
- Основні витрати включають іпотеку (728 фунтів), комунальні послуги, їжу (800 фунтів), транспортні витрати та інші побутові витрати.
Українка, що живе у Великій Британії, поділилася, скільки грошей її родина витрачає на місяць.
Українці, що переїжджають за кордон у 2025 році, часто переймаються через те, скільки грошей доведеться витрачати щомісяця. Тож краще заздалегідь підготуватися до потенційних витрат, повідомляє 24 Канал з посиланням на nata.tatarchuk.
Скільки доводиться витрачати на місяць у Великій Британії?
Перша витрата українки у Британії – це іпотека. За неї щомісяця доводиться віддавати 728 фунтів.За комунальні послуги ціни виходять такі:
- вода – 58 фунтів;
- газ і світло на літньому режимі – 60 фунтів;
- міський податок – 148 фунтів.
Також українка платить за миття вікон 15 фунтів.
Їжа – 800 фунтів на місяць, і це без делікатесів,
– поділилася українка
Також блогерка та її чоловік мають дві машини, тож бензин для них щомісяця обходиться у 300 фунтів, а страхування – 80.
Українка поділилася витратами на місяць у Британії: дивіться відео
За інтернет та кілька стримінгових сервісів родина платить загалом 59 євро. Оплата телефону коштує 10 фунтів на людину, і на чотирьох це виходить вже сорок, а також українка оплачує дитячі гуртки після школи, які обходяться в додаткові 60 фунтів.
Остання стаття витрат – це їжа у місті та інші дрібні покупки, які обходяться приблизно у 400 фунтів щомісяця. Відтак, на місяць мінімальний бюджет родини з чотирьох у Великій Британії складає 2733 фунти.
