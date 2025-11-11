Біженка поділилась, як проходить її день у таборі. Про це пише 24 Канал з посиланням на heej_liza.
Як проходить день у таборі біженців?
Українка розповіла, що зазвичай прокидається о 9 – 10 ранку. Поки сусіди сплять або кухня не зайнята, вона готує сніданок. Але робить це швидко, щоб інша сім’я теж могла використати кухню.
Після сніданку ми починаємо прибирання та пакування валіз. Бо скоро нам переїжджати у комуну. Нам захотілося завчасно це все спакувати,
– підкреслила вона.
Далі біженці збираються грати настільні ігри. Згодом вона виходить гуляти, бере з собою чай або якусь їжу. Цього разу їм захотілося розпалити вогнище та посмажити сосиски. Після цього вона сіла за вивчення норвезької мови.
Українка показала день у таборі для біженців у Норвегії: дивіться відео
