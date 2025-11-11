Українці, що переїжджають за кордон у 2025 році, часто переймаються через те, скільки грошей доведеться витрачати щомісяця. Тож краще заздалегідь підготуватися до потенційних витрат, повідомляє 24 Канал з посиланням на nata.tatarchuk.

Скільки доводиться витрачати на місяць у Великій Британії?

Перша витрата українки у Британії – це іпотека. За неї щомісяця доводиться віддавати 728 фунтів.За комунальні послуги ціни виходять такі:

вода – 58 фунтів;

газ і світло на літньому режимі – 60 фунтів;

міський податок – 148 фунтів.

Також українка платить за миття вікон 15 фунтів.

Їжа – 800 фунтів на місяць, і це без делікатесів,

– поділилася українка

Також блогерка та її чоловік мають дві машини, тож бензин для них щомісяця обходиться у 300 фунтів, а страхування – 80.

Українка поділилася витратами на місяць у Британії: дивіться відео

За інтернет та кілька стримінгових сервісів родина платить загалом 59 євро. Оплата телефону коштує 10 фунтів на людину, і на чотирьох це виходить вже сорок, а також українка оплачує дитячі гуртки після школи, які обходяться в додаткові 60 фунтів.

Остання стаття витрат – це їжа у місті та інші дрібні покупки, які обходяться приблизно у 400 фунтів щомісяця. Відтак, на місяць мінімальний бюджет родини з чотирьох у Великій Британії складає 2733 фунти.

Скільки витрачають українці за кордоном?