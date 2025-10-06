Украинка, переехавшая в Нидерланды, рассказала, сколько денег нужно для жизни в стране в месяц.

Украинка, что уже несколько лет живет в Нидерландах, поделилась, сколько денег она тратит ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на antonyuk_28.

Сколько украинка тратит в Нидерландах?

Блогерша поделилась, что работает 28 часов в неделю и зарабатывает при этом 1860 евро в месяц. На жизнь с дочерью и мужем в Нидерландах она тратит из них около 900 евро.

Первый расход – в начале каждого месяца украинка платит 389 евро за коммунальные услуги, садик и на инвестиции для дочери. Сама девушка платит четвертую часть от расходов, а ее муж – шестую.

Каждый месяц пара откладывает по 50 евро на будущие расходы для дочери.

Мы делаем это с года, и я считаю, что это очень классное решение. Когда она вырастет и захочет себе купить машину, или оплатить обучение, для нас это не будет больно, потому что она уже будет иметь серьезную сумму на счету,

– поделились девушка.

296 евро в месяц украинка тратит на продукты: она имеет общий счет с мужем, куда кладет по 74 евро еженедельно. Еще одна неотъемлемая трата ежемесячно для блогерши – это посещение дантиста, на что она тратит по 52 евро каждую неделю.

Украинка рассказала о расходах в Нидерландах: смотрите видео

Также немало приходится тратить на машину: 53 евро стоит страхование, и каждый квартал нужно платить налог – 68 евро. На бензин ежемесячно приходится тратить 52 евро.

Также есть несколько меньших расходов – за телефон украинка платит 12,50 евро, а также цена за подписку в нескольких приложениях выходит около 12 евро.

700 евро каждый месяц девушка пытается откладывать на свою "подушку".

Мне это дает уверенность в себе. Я знаю, что у меня есть свои деньги,

– поделилась она.

