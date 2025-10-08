"Хочешь не хочешь, а спать ложишься": украинка рассказала о необычном распорядке дня в Германии
- Украинка, переехавшая в Германию, изменила свой распорядок дня, начиная ложиться спать в 20:00 из-за раннего начала рабочего дня.
- Она просыпается в 05:00, чтобы успеть отвести дочь в детский сад и добраться на работу до 07:20, ведь первый урок в школе начинается в 07:45.
Украинка, живущая с дочкой в Германии, рассказала о том, как сильно изменился ее распорядок дня с переездом за границу.
С переездом в другую страну людям приходится привыкать ко многим вещам – языку, традициям, законам и менталитету. А порой приходится даже полностью менять привычный распорядок дня, сообщает 24 Канал со ссылкой на frau.bambuliak.
Когда обычно ложатся спать немцы?
Украинка, что переехала в Германию и живет там с дочкой, призналась, что начала ложиться спать в 20:00, и встает также в совсем другое время от привычного.
Я когда только приехала в Германию, удивлялась: почему магазины уже в 20:00 не работают, в 19:00 уже нет детей на площадках?
– рассказала украинка.
Уже после того, как начала работать в Германии, девушка поняла, что в такое время немцы обычно уже дома и готовятся ко сну, а дети уже и вообще спят. И причина этого – совсем другой график дня.
В школе, где работает украинка, первый урок начинается в 07:45, а это значит, что за 25 минут до этого она уже должна быть на работе. Туда она добирается автобусом, и для того, чтобы успеть на него, должна быть на остановке заранее.
В шесть утра девушка уже отводит дочь в детский сад, но для того, чтобы собрать ее и собраться самой, вставать ей приходится ежедневно в 05:00.
Поэтому вечером в восемь, хочешь или не хочешь, а спать ложишься,
– добавила украинка.
