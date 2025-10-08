"Хочеш не хочеш, а спати лягаєш": українка розповіла про незвичний розпорядок дня у Німеччині
- Українка, що переїхала до Німеччини, змінила свій розпорядок дня, починаючи лягати спати о 20:00 через ранній початок робочого дня.
- Вона прокидається о 05:00, щоб встигнути відвести доньку до дитячого садочка та дістатися на роботу до 07:20, адже перший урок у школі починається о 07:45.
Українка, що живе з донькою у Німеччині, розповіла про те, як сильно змінився її розпорядок дня з переїздом за кордон.
З переїздом до іншої країни людям доводиться звикати до багатьох речей – мови, традицій, законів та менталітету. А часом доводиться навіть повністю змінювати звичний розпорядок дня, повідомляє 24 Канал з посиланням на frau.bambuliak.
Коли зазвичай лягають спати німці?
Українка, що переїхала до Німеччини та живе там з донькою, зізналася, що почала лягати спати о 20:00, і встає також в зовсім інший час від звичного.
Я коли лише приїхала до Німеччини, дивувалася: чому магазини вже о 20:00 не працюють, о 19:00 вже немає дітей на майданчиках?
– розповіла українка.
Вже після того, як почала працювати у Німеччині, дівчина зрозуміла, що у такий час німці зазвичай вже вдома та готуються до сну, а діти вже й взагалі сплять. І причина цього – зовсім інший графік дня.
Українка розповіла про незвичний розпорядок дня у Німеччині: дивіться відео
В школі, де працює українка, перший урок починається о 07:45, а це означає, що за 25 хвилин до цього вона вже має бути на роботі. Туди вона добирається автобусом, і для того, аби встигнути на нього, має бути на зупинці заздалегідь.
О шостій ранку дівчина вже відводить доньку до дитячого садочка, але для того, аби зібрати її та зібратися самій, вставати їй доводиться щодня о 05:00.
Тому увечері о восьмій, хочеш чи не хочеш, а спати лягаєш,
– додала українка.
