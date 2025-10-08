Укр Рус
"Хочеш не хочеш, а спати лягаєш": українка розповіла про незвичний розпорядок дня у Німеччині
8 жовтня, 20:54
Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, що переїхала до Німеччини, змінила свій розпорядок дня, починаючи лягати спати о 20:00 через ранній початок робочого дня.
  • Вона прокидається о 05:00, щоб встигнути відвести доньку до дитячого садочка та дістатися на роботу до 07:20, адже перший урок у школі починається о 07:45.

Українка, що живе з донькою у Німеччині, розповіла про те, як сильно змінився її розпорядок дня з переїздом за кордон.

З переїздом до іншої країни людям доводиться звикати до багатьох речей – мови, традицій, законів та менталітету. А часом доводиться навіть повністю змінювати звичний розпорядок дня, повідомляє 24 Канал з посиланням на frau.bambuliak

Коли зазвичай лягають спати німці?

Українка, що переїхала до Німеччини та живе там з донькою, зізналася, що почала лягати спати о 20:00, і встає також в зовсім інший час від звичного. 

Я коли лише приїхала до Німеччини, дивувалася: чому магазини вже о 20:00 не працюють, о 19:00 вже немає дітей на майданчиках?
 – розповіла українка. 

Вже після того, як почала працювати у Німеччині, дівчина зрозуміла, що у такий час німці зазвичай вже вдома та готуються до сну, а діти вже й взагалі сплять. І причина цього – зовсім інший графік дня. 

Українка розповіла про незвичний розпорядок дня у Німеччині: дивіться відео

В школі, де працює українка, перший урок починається о 07:45, а це означає, що за 25 хвилин до цього вона вже має бути на роботі. Туди вона добирається автобусом, і для того, аби встигнути на нього, має бути на зупинці заздалегідь.

О шостій ранку дівчина вже відводить доньку до дитячого садочка, але для того, аби зібрати її та зібратися самій, вставати їй доводиться щодня о 05:00. 

Тому увечері о восьмій, хочеш чи не хочеш, а спати лягаєш,
 – додала українка. 

