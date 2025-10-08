З переїздом до іншої країни людям доводиться звикати до багатьох речей – мови, традицій, законів та менталітету. А часом доводиться навіть повністю змінювати звичний розпорядок дня, повідомляє 24 Канал з посиланням на frau.bambuliak.

Цікаво Туристи не в захваті: популярний іспанський курорт запроваджує нові податки та штрафи

Коли зазвичай лягають спати німці?

Українка, що переїхала до Німеччини та живе там з донькою, зізналася, що почала лягати спати о 20:00, і встає також в зовсім інший час від звичного.

Я коли лише приїхала до Німеччини, дивувалася: чому магазини вже о 20:00 не працюють, о 19:00 вже немає дітей на майданчиках?

– розповіла українка.

Вже після того, як почала працювати у Німеччині, дівчина зрозуміла, що у такий час німці зазвичай вже вдома та готуються до сну, а діти вже й взагалі сплять. І причина цього – зовсім інший графік дня.

Українка розповіла про незвичний розпорядок дня у Німеччині: дивіться відео

В школі, де працює українка, перший урок починається о 07:45, а це означає, що за 25 хвилин до цього вона вже має бути на роботі. Туди вона добирається автобусом, і для того, аби встигнути на нього, має бути на зупинці заздалегідь.

О шостій ранку дівчина вже відводить доньку до дитячого садочка, але для того, аби зібрати її та зібратися самій, вставати їй доводиться щодня о 05:00.

Тому увечері о восьмій, хочеш чи не хочеш, а спати лягаєш,

– додала українка.

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?