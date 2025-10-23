"Могут быть проблемы с полицией": в чем разница между украинской и испанской школами
- В Испании школа начинается с шести лет и является обязательной, даже для детей, которые учатся онлайн в украинской школе.
- Испанские школы делятся на государственные, получастные и частные, с различными требованиями к школьной форме и стоимостью комплектов.
Украинка, переехавшая вместе с сыном в Испанию, рассказала, чем испанские школы отличаются от украинских. В этом году ее ребенок пошел в первый класс.
Переезд в другую страну означает изменения во многих аспектах жизни – нужно приспособиться к новому языку, законам, менталитету и системе образования, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.
В чем разница между испанской и украинской школой?
Украинка Ирина убеждена, что испанская система образования существенно отличается от украинской. В Испании школа начинается с шести лет и является обязательной, и даже если ребенок учится онлайн в украинской школе, его все еще нужно записать в местную.
Иначе могут быть проблемы с полицией или соцслужбами, потому что это выглядит как ребенок без образования,
– поделилась украинка.
В ясли малышей можно отдавать уже с четырех месяцев, а до шести лет большинство детей посещают садик при школе, но это необязательно.
Украинка рассказала об испанских школах: смотрите видео
В Испании есть школы трех типов: государственные, получастные и частные. В двух последних есть особая школьная форма, которую покупают родители, и у каждой школы форма своя. Комплект может стоить от 100 до 300 евро. Зато в государственных школах формы нет.
Начальное образование длится от 6 до 12 лет.
Самое интересное, если ребенок не усвоил материал, его могут оставить на второй год. Здесь к этому относятся абсолютно спокойно – это не какой-то позор или стыд. Лучше ребенок усвоит знания и будет чувствовать себя уверенно,
– добавила женщина.
