"Можуть бути проблеми з поліцією": в чому різниця між українською та іспанською школами
- В Іспанії школа починається з шести років та є обов'язковою, навіть для дітей, які навчаються онлайн в українській школі.
- Іспанські школи поділяються на державні, напівприватні та приватні, з різними вимогами до шкільної форми та вартістю комплектів.
Українка, що переїхала разом з сином до Іспанії, розповіла, чим іспанські школи відрізняються від українських. Цьогоріч її дитина пішла до першого класу.
Переїзд до іншої країни означає зміни у багатьох аспектах життя – потрібно пристосуватися до нової мови, законів, менталітету та системи освіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
В чому різниця між іспанською та українською школою?
Українка Ірина переконана, що іспанська система освіти суттєво відрізняється від української. У Іспанії школа починається з шести років та є обов'язковою, і навіть якщо дитина навчається онлайн в українській школі, її все ще потрібно записати до місцевої.
Інакше можуть бути проблеми з поліцією чи соцслужбами, бо це виглядає як дитина без освіти,
– поділилася українка.
У ясла малюків можна віддавати вже з чотирьох місяців, а до шести років більшість дітей відвідують садок при школі, але це необов'язково.
Українка розповіла про іспанські школи: дивіться відео
У Іспанії є школи трьох типів: державні, напівприватні та приватні. У двох останніх є особлива шкільна форма, яку купують батьки, і в кожної школи форма своя. Комплект може коштувати від 100 до 300 євро. Натомість у державних школах форми немає.
Початкова освіта триває від 6 до 12 років.
Найцікавіше, якщо дитина не засвоїла матеріал, її можуть залишити на другий рік. Тут до цього ставляться абсолютно спокійно – це не якась ганьба чи сором. Краще дитина засвоїть знання та почуватиметься впевнено,
– додала жінка.
