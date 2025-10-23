Переїзд до іншої країни означає зміни у багатьох аспектах життя – потрібно пристосуватися до нової мови, законів, менталітету та системи освіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

В чому різниця між іспанською та українською школою?

Українка Ірина переконана, що іспанська система освіти суттєво відрізняється від української. У Іспанії школа починається з шести років та є обов'язковою, і навіть якщо дитина навчається онлайн в українській школі, її все ще потрібно записати до місцевої.

Інакше можуть бути проблеми з поліцією чи соцслужбами, бо це виглядає як дитина без освіти,

– поділилася українка.

У ясла малюків можна віддавати вже з чотирьох місяців, а до шести років більшість дітей відвідують садок при школі, але це необов'язково.

Українка розповіла про іспанські школи: дивіться відео

У Іспанії є школи трьох типів: державні, напівприватні та приватні. У двох останніх є особлива шкільна форма, яку купують батьки, і в кожної школи форма своя. Комплект може коштувати від 100 до 300 євро. Натомість у державних школах форми немає.

Початкова освіта триває від 6 до 12 років.

Найцікавіше, якщо дитина не засвоїла матеріал, її можуть залишити на другий рік. Тут до цього ставляться абсолютно спокійно – це не якась ганьба чи сором. Краще дитина засвоїть знання та почуватиметься впевнено,

– додала жінка.

