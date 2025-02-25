Всегда есть "строки между строк": сколько гражданств можно иметь в Украине

В Украине действует принцип единого гражданства. В то же время это не означает, что двойное гражданство категорически запрещено, ведь всегда есть нюансы.

Можно ли в Украине иметь еще одно гражданство и что известно о заявлении Зеленского на тему двойного гражданства в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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Двойное гражданство в Украине: можно или нет

В Украине институт гражданства регулируется, главным образом, Законом Украины "О гражданстве Украины" N 2235-III от 18 января 2001 года и Европейской конвенцией о гражданстве, что была ратифицирована Верховной Радой Украины 20 сентября 2006 года.

Документ подтверждает принцип "единого гражданства" для граждан Украины. Однако в нем, в частности, отсутствует пункт о запрете множественного гражданства. Согласно Закону, лица, которые приобрели гражданство другой страны, по-прежнему, будут признаваться исключительно гражданами Украины в правовых отношениях с государством.

Множественное гражданство – это статус гражданства, при котором человек последовательно признается гражданином двух или даже более стран по законам этих стран.

Де-факто двойное гражданство в стране есть, но юридически запрещено

Хотя украинское законодательство прямо не запрещает двойное гражданство, оно не признает такого статуса. Это означает, что граждане Украины, имеющие гражданство другой страны, по-прежнему, подчиняются всем украинским законам, так же как и их сограждане.

При этом следует добавить, что принцип единого гражданства в Украине запрещает установление отдельного гражданства для административно-территориальных единиц. Это означает, что введение гражданства, характерного для отдельных областей или городов, таких как Харьков, Львов, Полтава или столица Киев, строго запрещено.



Паспорт гражданина Украины / Фото РБК-Украина, Виталий Носач

Однако, согласно закону Украины "О гражданстве Украины", не исключается приобретение украинцами гражданства других государств. То есть, если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства или государств, то он не лишается украинского гражданства и в правовых отношениях с Украиной в дальнейшем признается только гражданином Украины.

Множественному гражданству в Украине быть, – Зеленский

22 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о значительных изменениях в законодательстве о гражданстве в Украине. Он сообщил, что страна движется к введению множественного гражданства.

Сейчас это предложение находится на рассмотрении в Верховной Раде. Зеленский предлагает создать законодательство, которое будет определять приемлемые обстоятельства для владения несколькими гражданствами.

В своем заявлении президент подчеркнул, что все этнические украинцы, которые были вынуждены эмигрировать в разные периоды и сейчас проживают в Европе, США, Канаде, Азии и Латинской Америке, будут иметь право на получение украинского гражданства, за исключением граждан России.