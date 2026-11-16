Циклон "Талия" несет в Европу разрушительный ветер: в этих регионах будет наиболее опасно

Погода в Европе уже в ближайшие дни может ухудшиться из-за активизации циклонов над Атлантикой. С 16 по 18 ноября в нескольких странах порывы ветра будут достигать в некоторых местах 70 – 140 километров в час.

Особенно сложная ситуация с погодой сейчас прогнозируется в западной и центральной частях Европы, пишет DobraPogoda24.pl. Основным фактором плохой погоды станет циклон "Талия" – он принесет осадки и штормовой ветер.

Когда ухудшится погода в Европе?

Непогода затронет Ирландию, Великобританию, Бельгию, юг Нидерландов, Германию, Швейцарию и южные районы Польши. А вот самые сильные порывы ветра следует ожидать в горных и предгорных регионах. В отдельных местах ветер может оказаться даже сильнее прогнозируемого.

17–18 ноября штормовая погода сохранится в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Чехии и на юге Польши. Сильный ветер будет валить деревья, повреждать крыши зданий и может обрывать линии электропередач. Водителей предупреждают, что падающие с деревьев ветки могут перекрывать дороги. Между тем жители отдельных районов могут остаться без электричества.

Непогода повлияет также и на работу аэропортов. Из-за сильного ветра возможны задержки и отмены рейсов, поэтому путешественникам рекомендуют учитывать эти погодные условия при планировании поездок.

А вот в соседней с Украиной Польше сильнейшая непогода будет бушевать 17–18 ноября на юге страны – прежде всего в предгорных и горных районах. Здесь ветер может причинить серьезные повреждения.