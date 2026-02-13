В Швейцарии проведут референдум по ограничению количества населения: когда именно

Уже летом в Швейцарии пройдет референдум по ограничению численности населения до 10 миллионов человек. Достичь этой цифры стремятся к 2050 году.

Население Швейцарии в течение XXI века достаточно быстро выросло – если в середине 1990-х годов оно составляло всего 7 миллионов, что сейчас уже превышает 9 миллионов человек. И увеличение количества людей происходит значительно быстрее, чем в большинстве соседних государств – и преимущественно из-за иммиграции, пишет Reuters.

Что известно о референдуме в Швейцарии?

Инициативу по референдуму, что планируют провести уже этим летом, выдвинула правая Швейцарская народная партия (SVP) – и она отражает достаточно распространенные в стране опасения, связанные с высоким уровнем иммиграции. Партия, что является крупнейшей силой в парламенте, уже давно использует антииммиграционную риторику для своих политических кампаний.

Сторонники референдума под лозунгом "Сохраним то, что любим" хотят ввести ограничения для лиц, ищущих убежища, а также их семей на постоянное проживание в Швейцарии. Но все это – только в случае, если численность населения превысит 9,5 миллиона до 2050 года.

Кроме того, предполагается, что лимит ежегодно корректировать в швейцарском правительстве с учетом ежегодного избытка рождаемости. Если порог в 10 миллионов человек будет превышен, тогда меры по поддержанию лимита населения, скорее всего, будут включать расторжение ключевого соглашения с ЕС о свободном передвижении людей. И хотя Швейцария не является членом ЕС, страна интегрирована через более 120 двусторонних соглашений.

Кроме того, существует риск, что подобный план лишит страну необходимых рабочих рук и подорвет отношения с Европейским Союзом.

Голосование уже запланировано на 14 июня, пишет CNN.

Какие еще новости из Швейцарии стоит знать?