Эти 7 польских университетов лучшие: они вошли в Шанхайский рейтинг 2026 года

В этом году в престижном Шанхайском академическом рейтинге, как и в прошлом году, первое место занял Гарвардский университет. Но и несколько польских вузов вошли в первую половину рейтинга.

Впервые Шанхайский академический рейтинг был опубликован в 2003 году. В этом году Варшавский университет занял в нем самое высокое место в диапазоне 404–500, пишет InPoland.

Какие университеты Польши попали в Шанхайский рейтинг?

Ежегодно на оценку в рейтинг подают заявки 2 500 учебных заведений – и из них выбирают 1 000 лучших. Оценивают их по нескольким критериям:

количеством выпускников и сотрудников, удостоенных Нобелевской премии или медали Филдса;

количеством высокоцитируемых исследователей по данным Clarivate Analytics;

количеством статей в журналах "Nature" и "Science";

количеством публикаций, проиндексированных в Расширенном индексе цитирования науки и Индексе цитирования социальных наук.

В этом году в тысяцу лучших университетов мира вошли 7 университетов из Польши. А именно:

Варшавский университет. Ягеллонский университет. Научно-технический университет AGH. Университет имени Адама Мицкевича в Познани. Университет имени Николая Коперника в Торуни. Варшавский политехнический университет. Вроцлавский университет науки и техники.

По сравнению с прошлым годом позиции вузов Польши изменились не сильно: лишь Научно-технический университет AGH поднялся немного выше в рейтинге. Что интересно, количество польских университетов, попадающих в рейтинг, с годами не увеличивается, а уменьшается: в 2022 году их было 11, в 2023 – 9, а вот в 2024 – всего 8.

Лидерами в мире по-прежнему остаются университеты США – Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский технологический институт занимают первые три места. Всего же в список вошли 187 учебных заведений из США.

А вот в Европе лидирующее место занимает Кембриджский университет в Великобритании, а также Оксфордский университет, занимающие четвертое и седьмое места соответственно.