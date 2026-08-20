Эти 7 польских университетов лучшие: они вошли в Шанхайский рейтинг 2026 года
В этом году в престижном Шанхайском академическом рейтинге, как и в прошлом году, первое место занял Гарвардский университет. Но и несколько польских вузов вошли в первую половину рейтинга.
Впервые Шанхайский академический рейтинг был опубликован в 2003 году. В этом году Варшавский университет занял в нем самое высокое место в диапазоне 404–500, пишет InPoland.
Какие университеты Польши попали в Шанхайский рейтинг?
Ежегодно на оценку в рейтинг подают заявки 2 500 учебных заведений – и из них выбирают 1 000 лучших. Оценивают их по нескольким критериям:
- количеством выпускников и сотрудников, удостоенных Нобелевской премии или медали Филдса;
- количеством высокоцитируемых исследователей по данным Clarivate Analytics;
- количеством статей в журналах "Nature" и "Science";
- количеством публикаций, проиндексированных в Расширенном индексе цитирования науки и Индексе цитирования социальных наук.
В этом году в тысяцу лучших университетов мира вошли 7 университетов из Польши. А именно:
- Варшавский университет.
- Ягеллонский университет.
- Научно-технический университет AGH.
- Университет имени Адама Мицкевича в Познани.
- Университет имени Николая Коперника в Торуни.
- Варшавский политехнический университет.
- Вроцлавский университет науки и техники.
По сравнению с прошлым годом позиции вузов Польши изменились не сильно: лишь Научно-технический университет AGH поднялся немного выше в рейтинге. Что интересно, количество польских университетов, попадающих в рейтинг, с годами не увеличивается, а уменьшается: в 2022 году их было 11, в 2023 – 9, а вот в 2024 – всего 8.
Лидерами в мире по-прежнему остаются университеты США – Гарвардский, Стэнфордский и Массачусетский технологический институт занимают первые три места. Всего же в список вошли 187 учебных заведений из США.
А вот в Европе лидирующее место занимает Кембриджский университет в Великобритании, а также Оксфордский университет, занимающие четвертое и седьмое места соответственно.