Вперше Шанхайський академічний рейтинг опублікували 2003 року. Університет Варшави цього року в ньому посів найвище місце в діапазоні 404 – 500, пише InPoland.

Які університети Польщі потрапили в Шанхайський рейтинг?

Щороку на оцінювання до рейтингу подають 2 500 навчальних закладів – і з них обирають 1000 найкращих. Оцінюють їх за кількома критеріями:

кількістю випускників та співробітників, нагороджених Нобелівською премією чи медаллю Філдса;

кількістю високо цитованих дослідників за Clarivate Analytics;

кількістю статей у журналах "Nature" та "Science";

кількістю публікацій, що проіндексовані у Розширеному індексі цитування науки та Індексі цитування соціальних наук.

Цього року до тисячі найкращих університетів світу потрапили 7 з Польщі. А саме:

Варшавський університет. Ягеллонський університет. Науково-технічний університет AGH. Університет імені Адама Міцкевича у Познані. Університет імені Миколи Коперника у Торуні. Варшавський політехнічний університет. Вроцлавський університет науки й техніки.

В порівнянні з минулим роком позиція ВНЗ Польщі змінилася не сильно: лише Науково-технічний університет AGH перемістився трохи вище у рейтингу. Що цікаво, кількість університетів Польщі, що потрапляють до рейтингу, не збільшується з роками, а зменшується: у 2022 році їх було 11, у 2023 – 9, а ось у 2024 лише 8.

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Лідерами у світі й надалі залишаються університети США – Гарвардський, Стендфорський, Массачусетський технологічний інститут займають перші три місця. Загалом ж до списку потрапили 187 навчальних закладів зі США.

А ось в Європі чільне місце займає Кембриджський університет у Великій Британії, а також Оксфордський університет, що займають четверте та сьоме місце відповідно.