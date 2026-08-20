Вперше Шанхайський академічний рейтинг опублікували 2003 року. Університет Варшави цього року в ньому посів найвище місце в діапазоні 404 – 500, пише InPoland.
Які університети Польщі потрапили в Шанхайський рейтинг?
Щороку на оцінювання до рейтингу подають 2 500 навчальних закладів – і з них обирають 1000 найкращих. Оцінюють їх за кількома критеріями:
- кількістю випускників та співробітників, нагороджених Нобелівською премією чи медаллю Філдса;
- кількістю високо цитованих дослідників за Clarivate Analytics;
- кількістю статей у журналах "Nature" та "Science";
- кількістю публікацій, що проіндексовані у Розширеному індексі цитування науки та Індексі цитування соціальних наук.
Цього року до тисячі найкращих університетів світу потрапили 7 з Польщі. А саме:
- Варшавський університет.
- Ягеллонський університет.
- Науково-технічний університет AGH.
- Університет імені Адама Міцкевича у Познані.
- Університет імені Миколи Коперника у Торуні.
- Варшавський політехнічний університет.
- Вроцлавський університет науки й техніки.
В порівнянні з минулим роком позиція ВНЗ Польщі змінилася не сильно: лише Науково-технічний університет AGH перемістився трохи вище у рейтингу. Що цікаво, кількість університетів Польщі, що потрапляють до рейтингу, не збільшується з роками, а зменшується: у 2022 році їх було 11, у 2023 – 9, а ось у 2024 лише 8.
Лідерами у світі й надалі залишаються університети США – Гарвардський, Стендфорський, Массачусетський технологічний інститут займають перші три місця. Загалом ж до списку потрапили 187 навчальних закладів зі США.
А ось в Європі чільне місце займає Кембриджський університет у Великій Британії, а також Оксфордський університет, що займають четверте та сьоме місце відповідно.