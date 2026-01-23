Хуже только в Ирландии: популярный польский город попал в европейский антирейтинг

Польские города оказались среди лидеров европейского антирейтинга дорожных пробок. Худшая ситуация – в Лодзи, который опередил большинство европейских городов и уступил лишь столице Ирландии Дублину.

По данным ежегодного исследования TomTom Traffic Index, сразу несколько крупных агломераций Польши демонстрируют критический уровень загруженности дорог.

Какова ситуация с пробками в Польше?

Город Лодзь возглавил национальный рейтинг пробок и одновременно занял четвертое место в мире по уровню загруженности дорог. Средний уровень пробок в городе достигает почти 73%. В среднем жители Лодзи проводят в пробках 5 дней и 15 часов в год, что делает город одним из самых проблемных для автомобильного движения не только в Польше, но и в Европе.

Другие польские города с критической ситуацией на дорогах

Кроме Лодзи, высокие позиции в антирейтинге заняли и другие крупные города страны:

Люблин – 70%.

Познань – 65% (5 дней и 19 часов в пробках в год).

Вроцлав – 59% (5 дней и 18 часов).

Быдгощ – 59%.

Краков – 59%.

Варшава – 51%.

Гданьск – 50%.

Щецин – 49,5%.

Белосток – 44,4%.

Такие показатели свидетельствуют о системной проблеме перегрузки транспортной инфраструктуры в польских городах, особенно в часы пик. ️



Какие города мира попали в рейтинг худших в мире?

Ежегодный рейтинг качества жизни Global Liveability Index 2025, который составляет The Economist Intelligence Unit (EIU), определяет худшие и лучшие города мира по пяти ключевым критериям:

стабильность,

здравоохранение,

культура и среда обитания,

образование,

инфраструктура.

По данным 2025 года, ряд городов оказалась на самых низких позициях из-за политических конфликтов, экономические проблемы, плохую инфраструктуру и экологическую ситуацию.

Топ-10 худших городов для жизни в мире в 2025 году:

Дамаск, Сирия – война и постоянная угроза безопасности значительно снижают качество жизни.

Триполи, Ливия – политическая нестабильность и криминал.

Дакка, Бангладеш – перенаселенность, загрязнение и проблемы с транспортом.

Карачи, Пакистан – слабая инфраструктура, экономические трудности, высокий уровень преступности.

Алжир, Алжир – социально-экономические проблемы и недостаток современной инфраструктуры.

Лагос, Нигерия – перегруженные дороги, плохая инфраструктура и проблемы с безопасностью.

Хараре, Зимбабве – экономические трудности, низкий уровень медицинской помощи и нестабильность.

Порт-Морсби, Папуа Новая Гвинея – проблемы с транспортом, безопасностью и инфраструктурой.

Киев, Украина – война и ее последствия, разрушение инфраструктуры, социально-экономическое давление.

Каракас, Венесуэла – политический и экономический кризис, низкое качество жизни и недостаток базовых услуг.

Какие польские города назвали лучшими для жизни?

В Польше провели исследование качества жизни в городах, анализируя 90 показателей, включая здравоохранение, образованием, транспортом и безопасностью. Отчеты содержат два отдельных рейтинга: по оценкам жителей и по экспертной методологии, отражающие разницу между субъективным восприятием и аналитическими данными.