Хуже только в Ирландии: популярный польский город попал в европейский антирейтинг
- Лодзь стал лидером антирейтинга дорожных пробок в Польше и четвертым в мире по уровню загруженности дорог, со средней задержкой в пробках 5 дней и 15 часов в год.
- Кроме Лодзи, другие польские города, такие как Люблин, Познань, Вроцлав и Краков, также имеют высокий уровень пробок, что указывает на системную проблему перегрузки транспортной инфраструктуры.
Польские города оказались среди лидеров европейского антирейтинга дорожных пробок. Худшая ситуация – в Лодзи, который опередил большинство европейских городов и уступил лишь столице Ирландии Дублину.
По данным ежегодного исследования TomTom Traffic Index, сразу несколько крупных агломераций Польши демонстрируют критический уровень загруженности дорог.
Какова ситуация с пробками в Польше?
Город Лодзь возглавил национальный рейтинг пробок и одновременно занял четвертое место в мире по уровню загруженности дорог. Средний уровень пробок в городе достигает почти 73%. В среднем жители Лодзи проводят в пробках 5 дней и 15 часов в год, что делает город одним из самых проблемных для автомобильного движения не только в Польше, но и в Европе.
Другие польские города с критической ситуацией на дорогах
Кроме Лодзи, высокие позиции в антирейтинге заняли и другие крупные города страны:
- Люблин – 70%.
- Познань – 65% (5 дней и 19 часов в пробках в год).
- Вроцлав – 59% (5 дней и 18 часов).
- Быдгощ – 59%.
- Краков – 59%.
- Варшава – 51%.
- Гданьск – 50%.
- Щецин – 49,5%.
- Белосток – 44,4%.
Такие показатели свидетельствуют о системной проблеме перегрузки транспортной инфраструктуры в польских городах, особенно в часы пик. ️
Какова ситуация с пробками в Польше / Фото Unsplash
Какие города мира попали в рейтинг худших в мире?
Ежегодный рейтинг качества жизни Global Liveability Index 2025, который составляет The Economist Intelligence Unit (EIU), определяет худшие и лучшие города мира по пяти ключевым критериям:
- стабильность,
- здравоохранение,
- культура и среда обитания,
- образование,
- инфраструктура.
По данным 2025 года, ряд городов оказалась на самых низких позициях из-за политических конфликтов, экономические проблемы, плохую инфраструктуру и экологическую ситуацию.
Топ-10 худших городов для жизни в мире в 2025 году:
- Дамаск, Сирия – война и постоянная угроза безопасности значительно снижают качество жизни.
- Триполи, Ливия – политическая нестабильность и криминал.
- Дакка, Бангладеш – перенаселенность, загрязнение и проблемы с транспортом.
- Карачи, Пакистан – слабая инфраструктура, экономические трудности, высокий уровень преступности.
- Алжир, Алжир – социально-экономические проблемы и недостаток современной инфраструктуры.
- Лагос, Нигерия – перегруженные дороги, плохая инфраструктура и проблемы с безопасностью.
- Хараре, Зимбабве – экономические трудности, низкий уровень медицинской помощи и нестабильность.
- Порт-Морсби, Папуа Новая Гвинея – проблемы с транспортом, безопасностью и инфраструктурой.
- Киев, Украина – война и ее последствия, разрушение инфраструктуры, социально-экономическое давление.
- Каракас, Венесуэла – политический и экономический кризис, низкое качество жизни и недостаток базовых услуг.
Какие польские города назвали лучшими для жизни?
В Польше провели исследование качества жизни в городах, анализируя 90 показателей, включая здравоохранение, образованием, транспортом и безопасностью. Отчеты содержат два отдельных рейтинга: по оценкам жителей и по экспертной методологии, отражающие разницу между субъективным восприятием и аналитическими данными.