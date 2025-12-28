Больше об этом – расскажет 24 Канал со ссылкой на свежее исследование Algolytics.

Результаты обнародовали в отчете под названием "Где лучше всего жить?", который базируется на анализе 90 показателей, комплексно описывающих качество жизни в каждом населенном пункте. Среди факторов, которые учитывали в исследовании:

  • уровень здравоохранения,
  • образования,
  • развития транспорта,
  • доступность услуг,
  • экономические условия,
  • безопасность и состояние окружающей среды.

Каждому показателю было предоставлено соответствующий вес, что позволило сформировать максимально объективную оценку. В отчете представлены два отдельных рейтинга:

  • по оценкам жителей,
  • по экспертной методологии.

Эксперты RMF24.pl объяснили, что позиция города в рейтинге определяется не одним показателем, а сочетанием нескольких сильных сторон. В одних муниципалитетах ключевую роль играют транспорт и доступ к услугам, в других – образование и здравоохранение, а в некоторых – экология, безопасность и комфорт среды. Именно поэтому каждый город был дополнительно оценен по 10 ключевым направлениям, что позволяет четко определить как преимущества, так и проблемные зоны.

Какие города вошли в топ-10 лучших городов для жизни в Польше?

  1. Сопот.
  2. Варшава.
  3. Миньск Мазовецкий.
  4. Легионово.
  5. Болеславец.
  6. Швидница.
  7. Пабьянице.
  8. Зомбки.
  9. Седльце.
  10. Краков.


Какие польские города назвали лучшими для жизни / Фото Algolytics

В то же время экспертный рейтинг имеет другую конфигурацию. В десятку лидеров вошли:

  1. Миньск Мазовецкий.
  2. Пабьянице.
  3. Иновроцлав.
  4. Хойницкое.
  5. Сопот.
  6. Седльце.
  7. Илава.
  8. Сувалки.
  9. Лешно.
  10. Гижицко.

Авторы отчета отмечают, что расхождения между рейтингами отражают разницу между субъективным восприятием жителей и аналитической оценкой специалистов.

Как выглядел этот рейтинг в 2024 году?

В 2024 году Business Insider Polska представил рейтинг лучших городов для жизни. Специалисты учитывали как экономические, так и нефинансовые показатели, на основе которых сложился следующий рейтинг:

  1. Ольштын,
  2. Люблин,
  3. Познань и Гданьск,
  4. Катовице,
  5. Быдгощ,
  6. Варшава,
  7. Ополе,
  8. Жешув,
  9. Щецин,
  10. Уроцлав и Гожув-Велькопольский.

Закрывают рейтинг Лодзь, Краков и Кельце. В самом низу – Белосток.