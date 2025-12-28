Больше об этом – расскажет 24 Канал со ссылкой на свежее исследование Algolytics.
Результаты обнародовали в отчете под названием "Где лучше всего жить?", который базируется на анализе 90 показателей, комплексно описывающих качество жизни в каждом населенном пункте. Среди факторов, которые учитывали в исследовании:
- уровень здравоохранения,
- образования,
- развития транспорта,
- доступность услуг,
- экономические условия,
- безопасность и состояние окружающей среды.
Каждому показателю было предоставлено соответствующий вес, что позволило сформировать максимально объективную оценку. В отчете представлены два отдельных рейтинга:
- по оценкам жителей,
- по экспертной методологии.
Эксперты RMF24.pl объяснили, что позиция города в рейтинге определяется не одним показателем, а сочетанием нескольких сильных сторон. В одних муниципалитетах ключевую роль играют транспорт и доступ к услугам, в других – образование и здравоохранение, а в некоторых – экология, безопасность и комфорт среды. Именно поэтому каждый город был дополнительно оценен по 10 ключевым направлениям, что позволяет четко определить как преимущества, так и проблемные зоны.
Какие города вошли в топ-10 лучших городов для жизни в Польше?
- Сопот.
- Варшава.
- Миньск Мазовецкий.
- Легионово.
- Болеславец.
- Швидница.
- Пабьянице.
- Зомбки.
- Седльце.
- Краков.
Какие польские города назвали лучшими для жизни / Фото Algolytics
В то же время экспертный рейтинг имеет другую конфигурацию. В десятку лидеров вошли:
- Миньск Мазовецкий.
- Пабьянице.
- Иновроцлав.
- Хойницкое.
- Сопот.
- Седльце.
- Илава.
- Сувалки.
- Лешно.
- Гижицко.
Авторы отчета отмечают, что расхождения между рейтингами отражают разницу между субъективным восприятием жителей и аналитической оценкой специалистов.
Как выглядел этот рейтинг в 2024 году?
В 2024 году Business Insider Polska представил рейтинг лучших городов для жизни. Специалисты учитывали как экономические, так и нефинансовые показатели, на основе которых сложился следующий рейтинг:
- Ольштын,
- Люблин,
- Познань и Гданьск,
- Катовице,
- Быдгощ,
- Варшава,
- Ополе,
- Жешув,
- Щецин,
- Уроцлав и Гожув-Велькопольский.
Закрывают рейтинг Лодзь, Краков и Кельце. В самом низу – Белосток.