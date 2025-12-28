Больше об этом – расскажет 24 Канал со ссылкой на свежее исследование Algolytics.

Результаты обнародовали в отчете под названием "Где лучше всего жить?", который базируется на анализе 90 показателей, комплексно описывающих качество жизни в каждом населенном пункте. Среди факторов, которые учитывали в исследовании:

уровень здравоохранения,

образования,

развития транспорта,

доступность услуг,

экономические условия,

безопасность и состояние окружающей среды.

Каждому показателю было предоставлено соответствующий вес, что позволило сформировать максимально объективную оценку. В отчете представлены два отдельных рейтинга:

по оценкам жителей,

по экспертной методологии.

Эксперты RMF24.pl объяснили, что позиция города в рейтинге определяется не одним показателем, а сочетанием нескольких сильных сторон. В одних муниципалитетах ключевую роль играют транспорт и доступ к услугам, в других – образование и здравоохранение, а в некоторых – экология, безопасность и комфорт среды. Именно поэтому каждый город был дополнительно оценен по 10 ключевым направлениям, что позволяет четко определить как преимущества, так и проблемные зоны.

Какие города вошли в топ-10 лучших городов для жизни в Польше?

Сопот. Варшава. Миньск Мазовецкий. Легионово. Болеславец. Швидница. Пабьянице. Зомбки. Седльце. Краков.



Какие польские города назвали лучшими для жизни / Фото Algolytics

В то же время экспертный рейтинг имеет другую конфигурацию. В десятку лидеров вошли:

Миньск Мазовецкий. Пабьянице. Иновроцлав. Хойницкое. Сопот. Седльце. Илава. Сувалки. Лешно. Гижицко.

Авторы отчета отмечают, что расхождения между рейтингами отражают разницу между субъективным восприятием жителей и аналитической оценкой специалистов.

Как выглядел этот рейтинг в 2024 году?

В 2024 году Business Insider Polska представил рейтинг лучших городов для жизни. Специалисты учитывали как экономические, так и нефинансовые показатели, на основе которых сложился следующий рейтинг:

Ольштын, Люблин, Познань и Гданьск, Катовице, Быдгощ, Варшава, Ополе, Жешув, Щецин, Уроцлав и Гожув-Велькопольский.

Закрывают рейтинг Лодзь, Краков и Кельце. В самом низу – Белосток.