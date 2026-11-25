В декабре в Польше работники могут рассчитывать на особенно длинные выходные из-за праздников. Кроме того, в этом месяце будет целых три торговых воскресенья.

Сочельник 2026 года выпадает на четверг – и потому люди, работающие в Польше, в 2026 году смогут насладиться исключительно длинными выходными, пишет InPoland.

Когда будут выходные на Рождество в Польше?

Люди с пятидневным графиком работы в Польше на Рождество могут рассчитывать также на 5 выходных подряд. Сочельник – это государственный праздник, и поэтому для многих людей официальные выходные начнутся уже 24 декабря.

Между тем 25 декабря (Рождество) и 26 декабря (второй день Рождества) – это также государственные выходные, а вот 27 декабря приходится на воскресенье. Однако из-за того, что второй день Рождества выпадает на субботу, согласно польскому законодательству работники должны получить дополнительный выходной.

Однако решение о том, в какой именно день будет предоставлен этот выходной, принимает руководитель – поэтому на частных предприятиях это может быть 23 или 28 декабря.

Для государственных служащих выходной придется именно на понедельник, 28 декабря. В этот день не будут работать чиновники из Канцелярии премьер-министра, министерств, центральных и областных учреждений, налоговой администрации и других органов государственного управления.

Впрочем, положение о сокращении рабочего времени не будет распространяться на работников, работающих на условиях B2B.

В Польше также действует закон, ограничивающий работу торговых центров и больших магазинов по воскресеньям. Но в течение года существует несколько исключений, которые называют "торговыми воскресеньями". В эти дни магазины, супермаркеты и торговые галереи открыты для покупателей.

И в декабре таких торговых воскресений будет сразу три: