Дороже, чем билеты туда-обратно: Ryanair оштрафовал пассажирку за бутылку воды

Ирландский лоукостер Ryanair оказался под огнем критики из-за своей строгой политики в отношении багажа. Пассажиры выражают все большее разочарование, утверждая, что их часто заставляют платить дополнительные сборы, а работники придираются к малейшим мелочам.

Недавно туристка Руби Фланаган рассказала о досадном случае, который произошел во время ее полета из Лондона в Дублин. Дело в бутылке воды, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Пассажирка Ryanair "попала" на деньги за бутылку воды

Путешественница рассказала о своем опыте с Ryanair после того, как приобрела рюкзак, который соответствовал указанным авиакомпанией размерам – 40x20x25 сантиметров.

Несмотря на соблюдение этих рекомендаций, пропущенная деталь в конце концов привела к неожиданным расходам, которые превысили стоимость ее билета в обе стороны в размере 35,86 фунта стерлингов (примерно 43 евро). Как следствие, она была вынуждена уплатить штраф в размере 60 евро.

Рюкзак Руби имел специальное крепление для многоразовой бутылки для напитков, которое она использовала для своей бутылки с водой. Хотя вылет из лондонского аэропорта Станстед прошел без инцидентов, на обратном пути возникли осложнения.

Пассажирка столкнулась с трудностями на выходе на посадку, когда сотрудник авиакомпании сказал ей, что все дополнительные вещи должны храниться внутри рюкзака, а не прикрепляться к нему. Хоть она и пыталась поместить бутылку с водой в сумку, она все же слишком выступала. Тогда ее попросили проверить размеры рюкзака с помощью специальной рамки, но сумка туда не влезла.



Пассажирка Ryanair попала на деньги за бутылку воды / Фото Mirror

Руби сначала вступила в спор с работниками авиакомпании относительно дополнительной платы за багаж. Она пыталась объясниться с работниками, указывая на то, что раньше летала с чашкой в руке без возражений, однако ее не слышали. В конце концов, чтобы не опоздать на рейс, Руби согласилась доплатить 60 евро за дополнительную единицу багажа.

В дополнение девушка еще и получила желтую "наклейку позора" на свой рюкзак. Она предназначена для пассажиров, которые не соблюдают правила перевозки багажа авиакомпании.