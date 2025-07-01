Над океаном в Португалии нависла "зловещая" туча, похожая на цунами: удивительные кадры

У побережья Португалии зафиксировали редкое рулонное облако. Оно выглядит очень эффектно – словно цунами, которое остановилось во времени.

Необычное облако поразило отдыхающих города Повуа-ди-Варзин, которые в этот момент находились на пляже. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NDTV.world.

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В Португалии увидели редкое облако

Редкое облако увидели у берега Португалии 30 июня. В социальных сетях завирусилось видео, на котором видно, как она "вышла" из океана и направилась к пляжу, принеся с собой сильный ветер.

Над океаном в Португалии увидели облако, похожее на цунами: смотрите видео

Пользователи соцсетей отметили, что это имеет очень "зловещий" вид. Однако на самом деле это рулонное облако – редкое метеорологическое явление. Оно возникает вблизи края грозы, когда относительно прохладный воздух движется вперед в более теплый и влажный воздух.

Облака, которые возникают в результате этого процесса, очень похожи на гигантскую волну, хоть и не имеют ничего общего с цунами.

Издание Euronews отметило, что это редкое явление произошло на фоне сильной жары, которая жара вызвала в стране широкий спектр нестабильных погодных явлений: внезапные дожди, сильные грозы и град.