Два ведущих европейских лоукостера, Wizz Air и Ryanair, объявили о существенном сокращении расписания своих рейсов в столицу Австрии. Это решение стало ответом на введение австрийским правительством нового налога на авиаперевозки в размере 12 евро.

Кроме того, авиакомпании ссылаются и на рост аэропортовых сборов в Вене. Подробнее о закрытии и сокращении рейсов Ryanair и Wizz Air в венском аэропорту рассказывает 24 Канал со ссылкой на avianews.com и пресс-службу Wizz Air.

Почему Wizz Air закрывает базу в Вене?

Авиакомпания Wizz Air объявила о планах постепенно прекратить свою деятельность в аэропорту Вены, что знаменует собой конец ее присутствия в австрийской столице с 2018 года.

Начиная с 26 октября 2025, лоукостер сократит свой флот в Вене на два самолета Airbus A321neo и отменит два маршрута, в частности в Бильбао и лондонского аэропорта Гатвик. Дальнейшие изменения вступят в силу 15 марта 2026, когда еще три самолета будут выведены из венской базы, что приведет к закрытию всех маршрутов, которые остались.

Сейчас Wizz Air эксплуатирует пять самолетов в Вене, которые обслуживают 28 маршрутов в 20 странах мира.

Аэропортовые расходы и налоги значительно выросли с момента нашего запуска. Это было сложное, но нужное решение для сохранения нашей долгосрочной конкурентоспособности,

– говорит Мауро Пенеда, директор Wizz Air Malta.

Wizz Air пообещал, что обратится к пассажирам, чьи билеты аннулируют после закрытия ее базы в Вене. Авиакомпания заверила клиентов, что продолжит полеты из ближайших аэропортов в Братиславе и Будапеште, расположенных в 80 километрах и 240 километрах от Вены соответственно.

А как насчет Ryanair в Вене?

В ответ на недавний уход Wizz Air из Вены, Ryanair объявил о значительном сокращении своих операций в австрийской столице. Авиакомпания уменьшит венскую базу на три самолета и отменит три маршрута на зимний сезон 2025/2026 годов, а рейсы в Биллунда, Сантандер и Таллинн будут изъяты из расписания.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири объяснил это решение австрийским налогом на авиаперелеты в размере 12 евро и тем, что он назвал "чрезмерными" аэропортовыми сборами, которые выросли на 30% с начала пандемии Covid-19. О'Лири подчеркнул, что это финансовое бремя препятствует конкурентоспособности Австрии по сравнению с такими странами, как Швеция, Венгрия и Италия, где подобные налоги были снижены или отменены.

Несмотря на сокращение, Ryanair очертил амбициозные планы по расширению своих полетов из Австрии. Однако реализация этих планов зависит от пересмотра австрийским правительством налоговой политики в отношении авиакомпаний.