Ryanair запускает дополнительные рейсы до популярного испанского курорта
- Ryanair запускает дополнительные рейсы в Аликанте из Эдинбурга, Уэльса и Абердина, увеличивая зимнюю пропускную способность на 12%.
- Новые рейсы будут поддерживать более 6700 рабочих мест и стимулировать туризм, инвестируя 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.
В зимнем расписании рейсов лоукостер Ryanair объявил о запуске дополнительных полетов в один популярный город в Испании.
Только за последний год Ryanair отменил несколько миллионов мест в Испанию из-за налогового спора с местным оператором аэропортов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, в один город, а именно в Аликанте, рейсов наоборот станет больше.
Куда в Испании будет летать Ryanair?
Дополнительные рейсы в популярный город Аликанте будут происходить из Эдинбурга, Уэльса и шотландского аэропорта Абердина. Эти дополнительные маршруты приведут к тому, что зимняя пропускная способность авиакомпании в Аликанте возрастет на 12%.
Преимущественно полеты будут осуществлять 16 самолетов компании, базирующихся в испанском городе, и это означает инвестиции в размере 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме того, новые рейсы, что будут осуществляться трижды в неделю, поддерживать более 6700 рабочих мест и стимулировать круглогодичный туризм.
Испанский город Аликанте известен своими золотистыми песчаными пляжами, а также историческими памятниками: Старым городом и замком Санта-Барбара. И найдут для себя развлечения и любители ночной жизни – в городе есть немало клубов, проводятся яркие фестивали.
Что известно о рейсах Ryanair в Испанию?
Авиакомпания сократила более миллиона мест в Испанию в своем новом зимнем расписании – а все из-за того, что оператор 46 испанских аэропортов Aena увеличил сборы на 6,5%, пишет Ryanair.
Сборы взимают с авиакомпаний за пользование самими аэропортами и услугами: терминалами, взлетно-посадочными полосами, безопасностью и обработкой багажа. А собранные средства используются для улучшения испанских аэропортов.
