Разница колоссальная: вот какая страна самая дешевая и самая дорогая в Европе

Индексы уровня цен достаточно хорошо показывают, насколько дорого или дешево жить в той или иной стране. И разница между самой дешевой и самой дорогой страной континента достаточно серьезная.

Цены существенно различаются даже между соседними странами Европы – например между Австрией и Венгрией и Польшей и Германией. Поэтому перед тем, как выбирать страну для жизни, следует учесть этот очень серьезный фактор, пишет Euronews.

Какие страны в Европе самые дорогие и самые дешевые?

Вероятно, для многих не станет сюрпризом то, что Швейцария и в дальнейшем остается самой дорогой страной Европы – цены там на 184% выше, чем средний показатель по ЕС. Зато самой дешевой страной является Турция – там цены составляют всего 47% от средней стоимости жизни в Евросоюзе.



Швейцария – самая дорогая страна Европы / Фото Pexels

Это одно делает Швейцарию в 3,9 раза дороже Турции. В частности, одному человеку в Швейцарии в месяц нужно 1 526 евро, не считая стоимость аренды. Зато в Турции можно жить месяц всего на 552 евро.

Но если оценивать только страны, входящие в ЕС, тогда звание самой дорогой страны переходит к Люксембургу – цены там на 51% выше, чем средние. А вот звание самых дешевых стран делят 2, расположенных неподалеку от Украины – Румыния и Болгария.

Впрочем, немало экспатов с, например, США, выбирают для жизни не Румынию или Болгарию, а еще одну относительно дешевую страну ЕС – Хорватию. Дело в том, что там можно получить визу цифрового кочевника, пишет Relocate me. А с ней в течение года можно вообще не платить налогов – и это делает Хорватию чрезвычайно выгодной для переезда. Кроме того, цены там по сравнению со многими другими странами ЕС остаются достаточно низкими.

Что еще о ценах в Европе следует знать?