Пассажирский самолет Airbus уже начал набирать высоту, когда экипаж сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации. Из-за этого пришлось изменить курс.

Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet летел из Бристоля в Эдинбург, но ему пришлось вернуться в аэропорт всего через несколько минут после вылета. Причиной стало неожиданное событие – столкновение с птицей, пишет Metro.

Почему самолет подал сигнал бедствия?

Инцидент с самолетом произошел утром 18 ноября, когда рейс из Бристоля направлялся в Эдинбург. Airbus взлетел незадолго до 9:30, но уже через несколько минут диспетчерам передали код 7700 от экипажа – а это международный сигнал, что означает общую чрезвычайную ситуацию на борту.

Самолету пришлось развернуться над национальным парком Брекон-Биконс в Южном Уэльсе, а после этого он несколько раз кружил над Бристольским заливом рядом с городом Вестон-супер-Мер.

Уже через 40 минут после вылета он снова благополучно приземлился в аэропорту Бристоля. После этого воздушное судно встретили экстренные службы – а в авиакомпании пояснили, что это была стандартная мера предосторожности в соответствии с процедурами безопасности.

Представитель EasyJet подтвердил, что самолету пришлось вернуться из-за столкновения с птицей после взлета.

Рейс EZY213 из Бристоля в Эдинбург сегодня утром вернулся в Бристоль из-за столкновения с птицей после взлета. Самолет нормально приземлился, а экстренные службы встретили его по прибытии в качестве меры предосторожности в соответствии со стандартными процедурами, – заявили в авиакомпании.

Никто из пассажиров не пострадал, а в авиакомпании подготовили запасной самолет, чтобы продолжить путешествие. Таким образом, запасной самолет вылетел из Бристоля в 11:55 и прибыл в Эдинбург в 13:00. Из-за инцидента с птицей пассажиры опоздали почти на 4 часа.