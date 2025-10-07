5 лучших стран для переезда в 2026 году: интересный список
- Чили, Аргентина, Канада, Австралия и Новая Зеландия считаются лучшими странами для переезда в 2026 году.
- Каждая страна из этого списка предлагает уникальные преимущества, такие как экономическая стабильность, благоприятный климат и культурные особенности.
Многие украинцы переезжают за границу, и выбор страны для переезда является важнейшей и часто самой сложной частью всего дела.
Выбор страны для переезда – это очень ответственная задача, к которой следует отнестись с максимальным вниманием, сообщает 24 Канал со ссылкой на relocate.to.
Интересно Туристы не в восторге: популярный испанский курорт вводит новые налоги и штрафы
Какие страны являются лучшими для переезда в 2026 году?
Чили
Чили занимают почетное пятое место в списке стран для переезда.
Вино, Анды, и пингвины ближе, чем Москва,
– поделилась блогерша.
Эта жемчужина Южной Америки действительно может предложить больше, чем думает немало людей. Для экспатов и цифровых кочевников, ищущих авантюрное, но практическое место для жизни Чили может стать идеальным вариантом.
Чили имеет невероятное природное разнообразие и быстрорастущий технологический потенциал, пишет Escape Artist. Чили – это страна с одной из самых стабильных экономик в Южной Америке, и она постоянно входит в число ведущих стран Латинской Америки по уровню экономической свободы.
Аргентина
Аргентина – это страна, расположенная далеко от любого международного авиационного узла и часто страдает от экономических проблем. Впрочем, одновременно она остается не только увлекательной страной для туризма, но и замечательной для жизни.
Среди преимуществ жизни в Аргентине – теплая погода и приятный климат, низкая стоимость жизни и самобытная, увлекательная культура, пишет Nomad Flag.
Канада
Эта страна особенно популярна для переезда среди украинцев.
Но самое страшное в Канаде – это не медведи, а цены на жилье,
– поделилась украинка.
Австралия
Причин, почему Австралия идеально подходит для переезда, немало, и процветающий рынок труда и стабильная экономика страны – это лишь одна из них. Кроме того, Австралия известна своей универсальной системой здравоохранения, а английский язык в общении только облегчит адаптацию.
Новая Зеландия
Страна-фаворит по версии блогера – это Новая Зеландия.
Это уже край карты, не знаю, куда дальше. Итак, чем дальше от Москвы – тем спокойнее,
– подытожила она.
Что еще о жизни за границей стоит знать?
- Украинка, переехавшая за границу, поделилась, почему для жизни выбрала из всех стран именно Польшу. Среди основных причин – близость к Украине, низкие налоги и цены, а также большое количество украинцев.
- Украинка, что живет в Италии взамен этого поделилась, чего ей не хватает в стране. В частности, она вспомнила об украинском кофе, хлеб и службу такси.