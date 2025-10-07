Многие украинцы переезжают за границу, и выбор страны для переезда является важнейшей и часто самой сложной частью всего дела.

Выбор страны для переезда – это очень ответственная задача, к которой следует отнестись с максимальным вниманием, сообщает 24 Канал со ссылкой на relocate.to.

Какие страны являются лучшими для переезда в 2026 году?

Чили

Чили занимают почетное пятое место в списке стран для переезда.

Вино, Анды, и пингвины ближе, чем Москва,

– поделилась блогерша.

Эта жемчужина Южной Америки действительно может предложить больше, чем думает немало людей. Для экспатов и цифровых кочевников, ищущих авантюрное, но практическое место для жизни Чили может стать идеальным вариантом.

Чили имеет невероятное природное разнообразие и быстрорастущий технологический потенциал, пишет Escape Artist. Чили – это страна с одной из самых стабильных экономик в Южной Америке, и она постоянно входит в число ведущих стран Латинской Америки по уровню экономической свободы.

Аргентина

Аргентина – это страна, расположенная далеко от любого международного авиационного узла и часто страдает от экономических проблем. Впрочем, одновременно она остается не только увлекательной страной для туризма, но и замечательной для жизни.

Среди преимуществ жизни в Аргентине – теплая погода и приятный климат, низкая стоимость жизни и самобытная, увлекательная культура, пишет Nomad Flag.

Канада

Эта страна особенно популярна для переезда среди украинцев.

Но самое страшное в Канаде – это не медведи, а цены на жилье,

– поделилась украинка.

Австралия

Причин, почему Австралия идеально подходит для переезда, немало, и процветающий рынок труда и стабильная экономика страны – это лишь одна из них. Кроме того, Австралия известна своей универсальной системой здравоохранения, а английский язык в общении только облегчит адаптацию.

Новая Зеландия

Страна-фаворит по версии блогера – это Новая Зеландия.

Это уже край карты, не знаю, куда дальше. Итак, чем дальше от Москвы – тем спокойнее,

– подытожила она.

Что еще о жизни за границей стоит знать?