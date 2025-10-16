Конец лета и осень – это идеальное время для лесного сбора грибов. И в Германии это времяпрепровождение настолько популярно, что для него существует несколько правил.

Для того, чтобы не столкнуться в Германии со штрафами и неприятностями, следует заранее разобраться, сколько грибов и каких именно можно класть в корзину, сообщает 24 Канал со ссылкой на MDR.

Как именно можно собирать грибы в Германии?

Правовая ситуация по сбору грибов в Германии на самом деле достаточно проста – впрочем, она может отличаться в зависимости от земли. Но в целом каждый человек имеет право заходить в лес с целью отдыха и сбора съедобных грибов. И грибникам не нужно беспокоиться о том, кому же принадлежит лес.

Впрочем, основное правило заключается в следующем: в Германии собирать грибы можно только для личного пользования. Впрочем, точное количество не регулируется законом. И для того, чтобы перестраховаться, грибника стараются собирать от 1500 до 2000 граммов грибов.

Сбор листьев и ягод также разрешено, но в разумных пределах и только для видов, не находящихся под охраной. А если возникают какие-либо сомнения, лучше обратиться к местным лесникам.

Кроме того, есть еще один необычный запрет: сбор грибов ночью. Запрет существует для защиты ночных диких животных. И в любом случае, лучшее время для сбора грибов – это утро, ведь в течение ночи грибы растут, пишет Goethe Institut.

Какие еще есть запреты по сбору грибов?

Во-первых, нельзя собирать некоторые редкие грибы, например трюфели или зеленые шампиньоны. И не стоит срывать грибы, которые вам неизвестны: ведь если при дальнейшем осмотре окажется, что они находятся под охраной, придется заплатить штраф.

Нельзя собирать грибы в общественных парках, национальных парках и заповедниках, а также на возобновляемых территориях и землях, отведенных для лесозаготовки. Кроме того, собранные грибы нельзя продавать – для того, чтобы это делать, нужно получить предварительное согласие владельцев леса.

