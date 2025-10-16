Кінець літа та осінь – це ідеальний час для лісового збору грибів. І у Німеччині це проведення часу настільки популярне, що щодо нього існує кілька правил.

Для того, аби не зіштовхнутися у Німеччині зі штрафами та неприємностями, слід заздалегідь розібратися, скільки грибів та яких саме можна класти у кошик, повідомляє 24 Канал з посиланням на MDR.

Цікаво Остаточно: Польща ухвалила новий закон про допомогу українцям – все, що треба знати

Як саме можна збирати гриби у Німеччині?

Правова ситуація щодо збору грибів у Німеччині насправді досить проста – втім, вона може відрізнятися залежно від землі. Та загалом кожна людина має право заходити до лісу з метою відпочинку та збору їстівних грибів. І грибникам не потрібно турбуватися про те, кому ж належить ліс.

Втім, основне правило полягає в наступному: у Німеччині збирати гриби можна тільки для особистого користування. Втім, точна кількість не регулюється законом. Та для того, аби перестрахуватися, грибника намагаються збирати від 1500 до 2000 грамів грибів.

Збір листя та ягід також дозволено, але в розумних межах та лише для видів, що не перебувають під охороною. А якщо виникають будь-які сумніви, краще звернутися до місцевих лісників.

Окрім того, є ще одна незвична заборона: збір грибів вночі. Заборона існує для захисту нічних диких тварин. Та в будь-якому випадку, найкращий час для збору грибів – це ранок, адже протягом ночі гриби ростуть, пише Goethe Institut.

Які ще є заборони щодо збору грибів?

По-перше, не можна збирати деякі рідкісні гриби, як-от трюфелі чи зелені печериці. Та не варто зривати гриби, які вам невідомі: адже якщо під час подальшого огляду виявиться, що вони перебувають під охороною, доведеться заплатити штраф.

Не можна збирати гриби у громадських парках, національних парках та заповідниках, а також на відновлюваних територіях та землях, відведених для лісозаготівлі. Окрім того, зібрані гриби не можна продавати – для того, аби це робити, потрібно отримати попередню згоду власників лісу.

Які ще новини з-за кордону варто знати?