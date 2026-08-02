Придется заплатить еще 65 евро: в Ryanair предупредили о распространенном штрафе

Многие люди хотят сэкономить на поездках за границу и поэтому летают лоукост-авиакомпаниями, такими как Ryanair. И несмотря на то, что авиабилеты там дешевые, часто приходится переплачивать за дополнительные сборы, о которых многие пассажиры даже не подозревают.

Прежде чем лететь куда-либо лоукостером Ryanair, необходимо обязательно узнать о распространенной комиссии, что часто становится "ловушкой" для туристов. Из-за нее можно легко потерять целых 64 евро, если допустить всего одну ошибку, пишет Daily Express.

Какие сборы взимает Ryanair?

Авиакомпания Ryanair позволяет пассажирам регистрироваться на рейсы онлайн за 60 дней до запланированной даты вылета, если они выбирают не случайное место, а дополнительно доплачивают за него. Выбор конкретного места стоит почти 15 евро, и многие люди летят без него.

Если же вы выбираете бесплатное случайное распределение мест, онлайн-регистрация открывается лишь за 24 часа до вылета, а заканчивается за два часа до вылета самолета. Все пассажиры, которые не успеют или забудут зарегистрироваться на рейс, должны будут сделать это в аэропорту за дополнительную плату.

Ryanair за регистрацию в аэропорту, а не онлайн или в приложении авиакомпании, взимает до 65 евро с каждого пассажира. Таким образом, если путешествует семья из 4 человек, придется заплатить целых 260 евро только за регистрацию.



Ryanair взимает сбор за регистрацию в аэропорту / Фото Pexels

Кроме того, авиакомпания сейчас принимает исключительно цифровые посадочные талоны. Доступ к ним можно получить в приложении Ryanair. Запрет на печатные посадочные талоны ввели в ноябре прошлого года.

Но что делать, если после онлайн-регистрации телефон разрядился, и вы не можете предъявить свой посадочный талон? В таком случае все же можно получить бумажную версию бесплатно. Раньше это стоило около 25 евро, но сейчас дополнительная плата не взимается.

К слову, в этом году Ryanair вводит еще одно изменение: с ноября у пассажиров будет на 20 минут больше времени на регистрацию на рейс. Это даст им больше времени для прохождения контроля безопасности в аэропорту. Стойки регистрации и сдачи багажа будут закрываться не за 40, а за 60 минут до запланированного вылета.