Уже несколько веков в небольшой деревне недалеко от Кракова дома плотно выстроились вдоль 9-километровой дороги. А за ними простираются поля –, и даже сейчас деревня сохранила свою первоначальную структуру.

В настоящее время село Солушова считается одним из самых необычных населенных пунктов в Европе, пишет GameStar. А жители этого села в свое время стали участниками одного из самых интересных градостроительных экспериментов Средневековья.

Почему село Сулошова такое длинное?

Большинство традиционных населенных пунктов разрастались вокруг центральной рыночной площади – и так образовывали разветвленную систему улочек и кварталов. А вот в Солушова практически все сосредоточено вокруг одной главной оси – воеводской дороги № 773.

Общественные учреждения, магазины и жилые дома расположены по обеим сторонам извилистой дороги, протянувшейся почти на 9 километров. А за домами простираются длинные сельскохозяйственные участки в виде узких и длинных полос. С высоты весь поселок напоминает огромную мозаику.

Необычная структура поселка основана на форме сельского расселения, которая в Польше называлась Ulicówka. На украинском языке это можно перевести как "село вдоль дороги" или "уличное село".

Такой тип планировки был довольно распространен в Средневековье, ведь позволял решить сразу две логистические проблемы: каждое хозяйство имело доступ к главному транспортному пути, а также к пахотным землям прямо за своим домом.

Согласно местным преданиям, один из краковских князей когда-то передал эти земли рыцарю Сулошу в качестве награды – и именно так была заложена основа будущего населенного пункта.